به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند با فشارهای اقتصادی و روانی، مردم را نسبت به نظام بدبین کنند، اما در این مسیر نیز دچار خطای محاسباتی شده‌اند.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ملت ایران در دفاع از کشور افزود: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد که مردم ایران در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کنند و شهدا با فداکاری خود، سدی مستحکم در برابر تجاوز دشمنان ایجاد کردند؛ آنان زنده‌اند، چراکه اثری ماندگار در امنیت کشور بر جای گذاشتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، جهاد در راه خدا را اوج تعالیم اسلامی دانست و تصریح کرد: دفاع از کیان اسلام و کشور، همانند عبادت، وظیفه‌ای همگانی است و انسان مؤمن در برابر دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان کرد: دولت در وضعیت فعلی با وجود محدودیت‌ها، تلاش‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد و مردم نیز باید با همدلی و همراهی، از این مسیر عبور کنند. البته نباید منکر برخی سوءمدیریت‌ها شد، اما این مشکلات ارتباطی با مبانی اسلام و انقلاب ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی و دامداری خاطرنشان کرد: امنیت غذایی پایه استقلال هر کشور است و اگر این حوزه دچار آسیب شود، سایر بخش‌ها نیز با بحران مواجه خواهند شد؛ از این رو لازم است مردم در جریان دلایل اصلی گرانی‌ها قرار گیرند و واقعیت‌ها به‌درستی تبیین شود.

امام جمعه اصفهان انسجام ملی را عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن عنوان کرد و افزود: اگر مردم وحدت خود را حفظ کنند، دشمن امکان نفوذ نخواهد داشت و انقلاب اسلامی محفوظ خواهد ماند.

۲۱ نوع سم پرخطر از چرخه مصرف کشور حذف شده است

در ادامه این دیدار، مریم جلیلی‌مقدم، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با ارائه گزارشی از سیاست‌ها و اقدامات این سازمان گفت: سلامت انسان و حفاظت از محیط‌زیست، اولویت اصلی سازمان حفظ نباتات در مدیریت آفات و مصرف سموم کشاورزی است.

وی افزود: در همین راستا، از سال گذشته ۲۱ نوع سم پرخطر از چرخه مصرف کشور حذف شده و از ابتدای سال جاری نیز ۱۷ قلم سم کم‌خطر و ایمن جایگزین آن‌ها شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به سازوکارهای نظارتی تصریح کرد: هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان محیط‌زیست، پزشکی قانونی و مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی بر فرآیند ثبت و مصرف سموم نظارت دارد.

وی همچنین از تقویت کنترل‌های قرنطینه‌ای خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۰۴ ایستگاه قرنطینه در مبادی گمرکی کشور فعال است و تمامی محموله‌های وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی با هدف جلوگیری از ورود آفات جدید به‌دقت بررسی می‌شود.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر رویکرد کاهش مصرف سموم شیمیایی اظهار کرد: استفاده از روش‌های طبیعی و کم‌خطر کنترل آفات در اولویت است و سم‌پاشی تنها به‌عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان از آمادگی سازمان حفظ نباتات برای مقابله با تهدیدات احتمالی خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای مقابله با هجوم احتمالی آفت ملخ پیش‌بینی شده و در صورت بروز خطر، اقدامات کنترلی به‌سرعت اجرا خواهد شد.