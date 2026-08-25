به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیلی‌مقدم صبح سه‌شنبه در نشست شورای اداری دامغان با هدف افتتاح متمرکز پروژه‌های هفته دولت در فرمانداری اظهار کرد: تعداد قابل توجه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان سمنان، به‌ویژه در حوزه جهاد کشاورزی، نشان‌دهنده رشد و تلاش مسئولان است.

وی با اشاره به رشد ۱۰ برابری اعتبارات پروژه‌های دامغان افزود: این افزایش اعتبارات با وجود مشکلات و شرایط دشوار یک سال اخیر نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در استان سمنان و شهرستان دامغان در حال رخ دادن است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در تأمین نیازهای کشور طی شرایط دشوار اخیر، گفت: جهاد کشاورزی در کشور و استان‌ها، در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد کمبودی در حوزه تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود و شاهد بودیم نه خرید هیجانی از سوی مردم شکل گرفت و نه کمبودی از سوی دولت ایجاد شد.

جلیلی‌مقدم هفته دولت را فرصتی برای تبیین این اقدامات و تلاش‌ها دانست و افزود: این ایام فرصت مناسبی برای خودارزیابی مسئولان دولتی نیز هست تا بررسی کنند طی یک سال گذشته چه تغییراتی در حوزه کاری خود ایجاد کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای دولت برای مردم در طول هفته دولت اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی با وجود بدنه‌ای پرکار و ارتباط گسترده با جامعه، به‌ویژه در حوزه غذا و امنیت غذایی، جهاد تبیین آن‌گونه که باید و شاید انجام نشده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بر تقویت جهاد تبیین در بدنه جهاد کشاورزی کشور و استان سمنان تأکید کرد و گفت: سازمان حفظ نباتات نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی کشور دارد و طی یک سال اخیر اقدامات خوبی در این مجموعه انجام شده است.

جلیلی‌مقدم با اشاره به تأثیر کم‌آبی و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی تصریح کرد: در حوزه حفظ نباتات به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که با دستورالعمل‌های دو تا سه دهه گذشته نمی‌توان آفات و بیماری‌ها را در شرایط کنونی کشور مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ویژه در یکی دو سال اخیر، به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط جدید کشور بوده است و در همین راستا ۲۰۰ دستورالعمل جدید و به‌روزشده برای استان‌های کشور ارسال شده است.