به گزارش خبرنگار مهر، روح الله پرهیزکار ظهر یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از انجام ۳۵۰ مورد لایروبی پل‌ها در استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدامی راهکاری برای ارتقای ایمنی مسیرها است.

وی از وجود بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه ابنیه بزرگ و کوچک در استان خبر داد و ادامه داد: اجرای عملیات لایروبی و تنقیه و نگهداری آنها می‌تواند نقش مهم در تأمین ایمنی مسیر ایفا کند.

رئیس اداره نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان انجام لایروبی را اقدامی مؤثر برای هدایت درست مسیر آب دانست و ادامه داد: این اقدام می‌تواند از انسداد محورها بر اثر گل و لای پیشگیری کند.

پرهیزکار با تاکید بر اینکه حفظ ایمنی راه و پل‌ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد، تصریح کرد: تجربه نشان داد که این اقدام توانسته در کاهش خطرات جوی و ترافیکی سهم مهم ایفا کند.

وی از استمرار این فعالیت‌ها با برنامه‌ریزی منسجم و نظارت دقیق خبر داد و افزود: ثمره آن پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و تهدیدات ناشی مخاطرات طبیعی خواهد بود.