لایروبی ۳۵۰ پل در محورهای استان سمنان برای جلوگیری از آب‌گرفتگی

سمنان- رئیس اداره راه‌های راهداری سمنان از لایروبی ۳۵۰ دهانه پل در محورهای مواصلاتی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام به‌منظور پیشگیری از انسداد راه‌ها در پی بارش‌های شدید انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله پرهیزکار ظهر یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از انجام ۳۵۰ مورد لایروبی پل‌ها در استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدامی راهکاری برای ارتقای ایمنی مسیرها است.

وی از وجود بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه ابنیه بزرگ و کوچک در استان خبر داد و ادامه داد: اجرای عملیات لایروبی و تنقیه و نگهداری آنها می‌تواند نقش مهم در تأمین ایمنی مسیر ایفا کند.

رئیس اداره نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان انجام لایروبی را اقدامی مؤثر برای هدایت درست مسیر آب دانست و ادامه داد: این اقدام می‌تواند از انسداد محورها بر اثر گل و لای پیشگیری کند.

پرهیزکار با تاکید بر اینکه حفظ ایمنی راه و پل‌ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد، تصریح کرد: تجربه نشان داد که این اقدام توانسته در کاهش خطرات جوی و ترافیکی سهم مهم ایفا کند.

وی از استمرار این فعالیت‌ها با برنامه‌ریزی منسجم و نظارت دقیق خبر داد و افزود: ثمره آن پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و تهدیدات ناشی مخاطرات طبیعی خواهد بود.

