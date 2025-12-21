به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا فصل جاری محسوب می‌شود فردا دوشنبه اول دی در هفته ششم مرحله گروهی این مسابقات از تیم الدحیل قطر میزبانی خواهد کرد. شاگردان دراگان اسکوچیچ که در فصل جاری رقابت‌های آسیایی شکستی را تجربه نکرده اند به دنبال پیروزی در این بازی هستند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال تراکتور با پیروزی مقابل الدحیل قطر می‌تواند صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵/۲۶ را قطعی کند.

تیم فوتبال تراکتور ایران پس از پایان هفته پنجم رقابت‌ها، با کسب ۱۱ امتیاز در رده سوم جدول گروه غرب قرار گرفته و در حال حاضر چهار امتیاز بالاتر از الدحیل قطر که در جایگاه ششم ایستاده، قرار دارد.

شاگردان تراکتور اگرچه فصل جاری را با دو تساوی متوالی آغاز کردند، اما در ادامه با ثبت سه پیروزی پیاپی روندی صعودی به خود گرفتند و اکنون فاصله‌ای اندک با صعود به مرحله بعدی مسابقات دارند؛ موضوعی که باعث شده این تیم امیدوار باشد با استفاده حداکثری از امتیاز میزبانی، گام بلندی به سوی مرحله یک‌هشتم نهایی بردارد.

استحکام دفاعی را می‌توان مهم‌ترین عامل موفقیت تراکتور در این فصل دانست؛ تیمی که تاکنون موفق شده در چهار دیدار دروازه خود را بسته نگه دارد. با این حال، نماینده ایران در دو تقابل اخیر برابر الدحیل نتوانسته به پیروزی دست پیدا کند؛ آماری که حساسیت این دیدار را دوچندان می‌کند.

در سوی مقابل، الدحیل قطر با پیروزی پرگل ۴ بر ۲ برابر الاتحاد عربستان در هفته پنجم، همچنان امیدهای خود برای صعود را زنده نگه داشته است، اما این تیم اکنون باید در دیداری دشوار مقابل تراکتور آماده و باانگیزه قرار بگیرد.

نماینده قطر در دیدارهای خارج از خانه عملکرد چندان مطلوبی نداشته و در سه مسابقه از چهار بازی اخیر آسیایی خود متحمل شکست شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در صورت ناکامی برابر تراکتور، الدحیل با شرایطی بسیار خطرناک در جدول گروه مواجه خواهد شد.