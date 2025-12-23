به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید ایران برای اردوی امارات و مسابقات جام ملتهای آسیا به شرح زیر اعلام شد:
دروازهبانها: محمد خلیفه (آلومینیوم اراک) امیر مهدی مقصودی (سپاهان اصفهان) پوریا رفیعی (سپاهان اصفهان)
مدافعین: دانیال ای ری (ملوان انزلی) مهدی زارع (آخمت گروژنی روسیه) فرزین معاملهگری (شمس آذر قزوین) مسعود محبی (خیبر خرم آباد) بهرام گودرزی (آلومینیوم اراک) ارشیا وثوقیفرد (فجرشهید سپاسی) سید مهدی مهدوی (آلومینیوم اراک) عرفان جمشیدی (پیکان تهران)
هافبکها: پوریا لطیفیفر (گلگهر سیرجان) مهدی گودرزی (خیبر خرم آباد) عباس حبیبی (ملوان انزلی) مهدی جعفری (ملوان انزلی) امیرمحمد رزاقینیا (استقلال) امیررضا شیخیراد (نساجی مازندران)
وینگرها: محمد جواد حسین نژاد (آنژی ماخاچ قلعه روسیه) یادگار رستمی (فجر شهید سپاسی شیراز) محمد حسین صادقی (پرسپولیس تهران) حمیدرضا ضرونی (خیبر خرم آباد)
مهاجمان: رضا غندیپور (الوحده امارات) محمد عسگری (سپاهان)
به گزارش خبرنگار مهر، امید روانخواه در حالی لیست تیم فوتبال امید را برای رقابتهای جام ملتهای آسیا منتشر کرده است که خبری از سعید سحرخیزان مهاجم آماده استقلال نیست.
نظر شما