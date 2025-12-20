محرومیت یک جلسه ای هواداران تراکتور تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته استیناف در تازه‌ترین ارای خود رأی مربوط به محرومیت هواداران مرد تراکتور تبریز را تأیید کرد. در آرای جدید این کمیته عنوان شده است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان نسبت به رأی شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت شایان رفیع زاده بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم بدلیل رفتار غیر ورزشی نسبت به تماشاگران تیم مقابل و بدرفتاری نسبت به داور در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ مقابل تیم مس کرمان از سری مسابقات لیگ پایه کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شایان دیزل نسبت به رأی شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه چوکا تالش و میلاد پور قلی، حمید خدابنده لو و عرفان شمخالی (بازیکنان تیم تجدیدنظرخواه) دایر بر استفاده از بازیکنان غیرمجاز در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۱۵/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ دو تیم صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به رأی شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آرتا منهاجی، عمار پاکنژاد و حسین ذوالغیات مربیان تیم مس کرمان هرکدام به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم (یک جلسه آن به مدت شش ماه تعلیق) و آقایان فرزاد حسین خانی سرمربی تیم مذکور به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم (یک جلسه به مدت شش ماه تعلیق) و ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰ ریال جریمه نقدی همگی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۰۷/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ مقابل پارس جنوبی جم از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به دویست میلیون تومان جریمه نقدی و برگزاری یک مسابقه از مسابقات لیگ صرفاً با حضور تماشاگران بانوان به عنوان میزبان بدلیل بدرفتاری تماشاگران منتسب نسبت به تیم مقابل و سرمربی حریف و استفاده از الفاظ موهن در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ مقابل تیم چادرملو اردکان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته یازدهم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره طبق مفهوم ماده ۴۰ مقررات انضباطی هر چند به عنوان یک قاعده کلی، محرومیت تماشاگران بدون تفکیک جنسیتی مورد نظر قانونگذار می‌باشد ولیکن چون ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه اساسی بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.