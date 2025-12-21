به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری کارشیو، یکی از مشکلات رایج در دنیای هنرهای تجسمی عدم وابستگی مستقیم میان چیدمان، مبلمان و فضای نوری با اثر هنری است. معمولاً افراد برای روی دیوار بردن یک اثر هنری و تفاوت هارمونیک آن با اثر هنری به مشکل برمی‌خورند، به همین دلیل، گالری کارشیو و شرکت کالوله در یک پروژه که با عنوان نمایشگاه «سمفونی شماره ۸» شناخته می‌شود، برای ۸ اثر هنری هشت مبلمان یا چیدمان کاربردی ساخته و به نمایش درخواهند آورد.

مساله خاص این پروژه این است که آثار هنری در کنار مبلمان و یا مبلمان در کنار یک اثر هنری تعریف نشده‌اند بلکه هر ۲ در یک فضا و به عنوان یک چیدمان شناخته می‌شوند و فرنیچرها در حقیقت برآمده از دل یک اثر هنری هستند که طراح و مدیر کالوله، شالیزه نوذری‎‌فرد آنها را طراحی و اجرا کرده است.

در این نمایشگاه آثاری از ناصر اویسی، محمد احصایی، حاج مصورالملکی، هادی روشن‌ضمیر، سهراب سپهری، جلال شباهنگی، رضا مافی و اردشیر محصص در هم‌نشینی با مبلمان‌ها قرار گرفته‌اند.

«سمفونی شماره ۸» لحظه‌ای است که تصویر از قاب جدا می‌شود و به فرم، وزن و حضور می‌رسد. در این نمایشگاه، هر مبلمان پاسخی است دقیق به یک اثر؛ امتدادِ ریتم‌ها، ادامه رنگ‌ها و تجسمِ سکوت‌های میان خطوط. اینجا هنر تماشا نمی‌شود، تجربه می‌شود. هیچ قطعه‌ای مستقل نیست. هر اثر یک صداست و هر فرنیچر، تجلی همان صدا در بدنِ فضا.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم مجید احمدی آمده است: «سمفونی شماره ۸ بر ایده هم‌نشینی آثار مستقل در یک ساختار واحد استوار است؛ همان منطقی که در یک سمفونی، موومان‌های مستقل را در قالب یک تمامیت منسجم کنار هم قرار می‌دهد. در این نمایش، هشت اثر هر یک با حال‌وهوای متمایز، مبنای طراحی مبلمان قرار گرفته‌اند که نه به‌عنوان عناصر هم‌پوشان تزئینی، بلکه به‌مثابه پاسخی در تکمیل فضا و مفهوم هر اثر شکل گرفته است. مبلمان در این چیدمان نقش واسط را ایفا می‌کند، واسطی میان اثر هنری و زندگی روزمره. در نتیجه‌ این هم‌نشینی از یک سو هنر از وضعیت دور و انتزاعی فاصله می‌گیرد و از سوی دیگر دیزاین از کارکرد صرف فراتر می‌رود. دیزاین معنا پیدا می‌کند و هنر وارد تجربه‌ زیسته می‌شود. «سمفونی شماره ۸» بر اهمیت کنار هم قرار گرفتن تأکید دارد؛ جایی که تفاوت‌ها حفظ می‌شوند اما در نسبت با یکدیگر، کیفیتی تازه در ادراک فضا و زیست معاصر ایجاد می‌کنند.»

این نمایشگاه از جمعه ۵ دی‌ آغاز و تا ۱۶ دیماه در نگارخانه مشارکتی کارشیو به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برپا می‌شود.