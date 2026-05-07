به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی با عنوان «بدن، سکوت، فاصله» روز ۱۸ اردیبهشت در گالری باشگاه آغاز به کار می‌کند.

مسعود سعدالدین، حسن ایازی، هه‌وال تاژندره، امیر سقراطی، اکرم محمودی، غزل مروی و فاطیما فرجی، هنرمندانی هستند که در این رویداد اثر ارائه کردند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «یادآوری تن‌ها در بهار مسافت و سکوت، همچون شکوفه و نور از گریبان آسمان ما بیرون می‌زند و استمرار را مقدور می‌سازد. فرصت زیستن با آن‌ها و آنجا که دوست‌شان داریم، مانند هوا، حیاتی نامرئی می‌بخشد. در هنگام عبور از میان سکوت و فاصله به ضرورت هم‌نشینی با متعلقات روزمره پی می‌بریم؛ هم‌نشینی با انسان‌ها، قاب‌ها و اشیاء. رصد روزهای متاخر و تبعات ناشی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی کنونی برای ما، با کوچ‌های اجباری، راه‌های موازی و امید به تلاقی این راه‌ها در فردایی نامعلوم توام شده است و اکنون نیز در روزگار تعلیق تنها با پناه به آنچه از آن خود می‌دانیم، می‌توانیم از بدن، سکوت و فاصله به بقا در شرایط گسسست گذر می‌کنیم.»

گالری شنبه‌ها تعطیل است. این نمایشگاه تا ۲۸ اردیبهشت در گالری باشگاه واقع در خیابان کریمخان، خیابان حسینی، کوچه ۱۲، پلاک ۱۳، طبقه سوم ادامه دارد.