  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

نصب کتیبه ویژه ولادت امام باقر(ع) در حرم مطهر رضوی

نصب کتیبه ویژه ولادت امام باقر(ع) در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم، تصاویری از نصب کتیبه ویژه ولادت امام باقر(ع) در حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

دریافت 14 MB
کد خبر 6697412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها