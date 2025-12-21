https://mehrnews.com/x39WrT ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ کد خبر 6697412 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ نصب کتیبه ویژه ولادت امام باقر(ع) در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم، تصاویری از نصب کتیبه ویژه ولادت امام باقر(ع) در حرم مطهر رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 14 MB کد خبر 6697412 کپی شد مطالب مرتبط نصب کتیبههای ویژه ولادت حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امام رضا(ع) کتیبههای ولادت حضرت زهرا (س) در حرم مطهر رضوی نصب شد کتیبههای سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم مطهر رضوی نصب شد نصب کتیبههای سالروز میلاد پیامبر اکرم در صحن و سرای حرم امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) امام محمد باقر کتیبه های مناسبتی حرم امام رضا(ع) مشهد
