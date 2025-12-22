حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت رویکرد تبلیغی امام باقر (ع) گفت: آن حضرت در دورهای که برخی جریانها به کمیتگرایی در تبلیغ روی آورده بودند، راهبرد عمقبخشی به مفاهیم دینی را در پیش گرفتند. این رویکرد شامل تمرکز بر تفسیر قرآن با نگاه اهل بیت (ع)، تبیین فلسفه احکام و پاسخگویی بنیادین به شبهات عقلی بود.
وی دومین محور مهم سیره تبلیغی امام باقر (ع) را ساختارسازی نخبهمحور دانست و افزود: امام بهجای تبلیغ صرفاً تودهای، بر شناسایی و پرورش استعدادهای برتر تمرکز داشتند و با ایجاد حلقههای علمی طبقهبندیشده، صدها شاگرد برجسته تربیت کردند که به مناطق مختلف اعزام شدند. این شبکه علمی ماندگار، نمونهای روشن از مهندسی نیروی انسانی متخصص در تاریخ اسلام است.
این کارشناس علوم دینی با اشاره به نقش مناظره در تبلیغ امام باقر (ع) تصریح کرد: ایشان چالشهای فکری و عقیدتی زمانه را به فرصتهای تبلیغی تبدیل میکردند. مناظره برای امام، ابزاری جهت نمایش عقلانیت، استحکام مبانی فکری و ارائه اسلام ناب در برابر تحریفها بود و این رویکرد میتواند الگویی مهم برای مبلغان امروز باشد.
حجتالاسلام قاسمی در ادامه به هوشمندی سیاسی امام باقر (ع) در عرصه تبلیغ اشاره کرد و گفت: آن حضرت با فرصتشناسی و درک نیاز جامعه به بازسازی فکری، تبلیغ غیرمستقیم و علممحور را دنبال کردند؛ روشی که بدون تحریک مستقیم حاکمان، به نهادینهسازی عمیق ساختارهای فکری شیعه انجامید.
