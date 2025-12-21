طغرایی: یلدا آیینی برای تحکیم خانواده است

محمود طغرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشههای گاهشماری جشن یلدا، این آئین کهن را نمادی از دانش کیهانی نیاکان ایرانی دانست و اظهار کرد: یلدا در خراسان، همچون دیگر نقاط ایران، با محوریت گردهمایی خانواده، صلهرحم و پیوند با آموزههای دینی شکل گرفته و در کنار آن، نقش مهمی در رونق اقتصاد جامعه کشاورزی داشته است.
کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: یلدا یک جشن گاهشماری است و حضور آن در فرهنگ ایرانی، نشاندهنده دانش کیهانی نیاکان ماست. در خراسان نیز این شب با تأکید بر باهمبودن خانواده، گردهمایی و صلهرحم برگزار میشده و مهمترین کارکرد آن، تقویت پیوندهای خانوادگی بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، یلدا بهعنوان یک مناسبت آئینی، به رونق اقتصاد جامعه کشاورزی کمک میکرده؛ چراکه ایران و بهویژه خراسان از دیرباز مناطق مهم کشاورزی بهشمار میرفتهاند و این جشن فرصتی برای حفظ و تداوم مناسبات گاهشماری بوده است.
طغرایی با اشاره به آئینهای بومی خراسان تصریح کرد: در منطقه خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، علاوه بر رسم چله یا چلهنشینی، مراسم «کفزنی» نیز بهعنوان یکی از عناصر میراث فرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسیده است. این عنصر فرهنگی با عنوان یلدا یا چله، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی نیز ثبت شده است.
کارشناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی درباره آئین کفزنی توضیح داد: در این مراسم، افراد با استفاده از ابزارهایی شبیه جاروی چوبی یا چنگال چوبی، مایعی را طی چندین ساعت هم میزنند تا کف شیریرنگی حاصل شود که سپس آن را با شیرههای مختلف شیرین کرده و مصرف میکنند؛ آئینی که بخشی جداییناپذیر از جشن یلدای خراسان بهشمار میرود.
