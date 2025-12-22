تاکید بر راهبرد «تولید تا فروش» برای رونق صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی صبح دوشنبه در بازدید از مجموعه کارگاههای صنایع دستی استان سمنان و در جمع خبرنگاران با اشاره به روند تولید، ظرفیتها و چالشهای هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور و استان سمنان تاکید کرد: خوشبختانه استان سمنان مزیتها و ظرفیتهای بالای تولید صنایع دستی دارد.
وی همچنین بر حمایت از تولیدات صنایعدستی به عنوان یکی از راهبردهای وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد و افزود: تقویت زنجیره تولید تا فروش از جمله مهمترین راهبردهایی است که نیاز داریم تقویت شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه توسعه بازارهای عرضه محصولات و تولیدات صنایع دستی دیگر راهبردی است که باید تقویت شود، ابراز کرد: ظرفیتهای هنری استانهایی مانند سمنان که شایسته توجه ویژه در سطح ملی هستند میبایست تبیین و تبلیغ شوند.
جلالی بر ضرورت ایجاد «خانه سفال سمنان» با توجه به مزیتها و ظرفیتهای صنایع دستی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: خانه سفال سمنان میتواند به عنوان یکی از محورهای تخصصی صنایعدستی استان مورد تأکید ویژه قرار گیرد.
وی برندسازی و بازاریابی سفال هنری و خلاق سمنان را از مزیتهای ایجاد این زیرساخت دانست و ابراز کرد: راه اندازی این مرکز گامی مهم در معرفی هویت بومی و افزایش ارزش افزوده سفالگری و صنایع دستی در استان مستعد سمنان است.
نظر شما