واژگونی خودرو در محور جاشک به دیّر یک مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در محور جاشک به دیّر بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ آبدان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه راننده خانمی ۳۱ ساله از ناحیه سر، صورت، دست و پا دچار آسیب شد.

وی اضافه کرد: مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ آبدان به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر تصریح کرد: علت این حوادث توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.