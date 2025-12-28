مصدومیت ۵ نفر در واژگونی پراید در شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور شنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور آبدان به امامزاده میربهزاد، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ آبدان به محل حادثه اعزام شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این حادثه ۲ خانم ۳۹ ساله از ناحیه سر، دست، پا و شکم دچار مصدومیت شدند.

وی بیان کرد: یک دختر ۱۱ ساله و ۲ پسربچه ۵ و ۹ ساله نیز از ناحیه سر و صورت دچار آسیب شدند که همگی پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.