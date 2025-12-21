یلدا؛ آیین کهن و تمرین مهربانی

حجت الاسلام علی بامری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیکشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت صله رحم در آئینهای کهن ایرانی، بهویژه شب یلدا، گفت: شب یلدا یا شب چله یکی از قدیمیترین جشنهای ایرانی است که بهعنوان طولانیترین شب سال و آغاز فصل زمستان شناخته میشود و از گذشتههای دور در میان ایرانیان جایگاه ویژهای داشته است.
وی افزود: در این شب، رسم بر این بوده و هست که خانوادهها دور هم جمع میشوند، فرزندان به دیدار پدر و مادر میروند و دامادها، عروسها و نوهها در کنار بزرگترهای خانواده حضور پیدا میکنند. این دورهمیها که گاه با بیتوته همراه است، جلوهای روشن از صله رحم و تقویت پیوندهای خانوادگی به شمار میآید.
حجت الاسلام بامری ادامه داد: شب چله از نظر باورهای قدیمی، شبی است که پس از آن روزها بهتدریج بلندتر و شبها کوتاهتر میشود و همین موضوع، آن را به نمادی از گذر از سختی و ورود به روشنایی تبدیل کرده است. به همین دلیل، مردم این شب را پاس میدارند و آن را فرصتی برای همنشینی، گفتوگو و زنده نگهداشتن خاطرات و حکایتهای قدیمی میدانند.
وی با بیان اینکه این دورهمیها موجب تقویت اتحاد، همدلی و مهربانی میان افراد میشود، تصریح کرد: شب یلدا فرصتی است تا فاصلهها کمتر شود و دلها به هم نزدیکتر شوند، بهویژه با نقل خاطرات و تجربههای بزرگان که پیوند نسلها را مستحکمتر میکند.
حجت الاسلام بامری همچنین بر ضرورت توجه به نیازمندان در این ایام تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، شایسته است که در کنار جشن و دورهمی، به فکر افرادی باشیم که توان برگزاری چنین مراسمی را ندارند و با کمک و همدلی، آنها را نیز در شادی این شب سهیم کنیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیکشهر در ادامه با اشاره به جایگاه صله رحم در آموزههای اسلامی اظهار داشت: در روایات اسلامی و سیره پیامبر اکرم (ص) بر دیدار خویشاوندان، عیادت بیماران، دلجویی از خانوادههای داغدار و همراهی با نیازمندان تأکید فراوان شده است و عمل به این توصیهها، نشانه پایبندی به سنت نبوی و ادعای مسلمانی است.
حجت الاسلام بامری در پایان خاطرنشان کرد: شب یلدا میتواند فرصتی برای زنده نگهداشتن سنتهای ایرانی اسلامی و تمرین همدلی، کمک به یکدیگر و تقویت صله رحم در جامعه باشد.
