میری: پویش «یلدای مهربانی» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری گفت: یکی از سنت‌های حسنه و دل‌نشین ایرانی، کمک به همنوعان در مناسبت‌های مختلف است و پویش «یلدای مهربانی» نیز در همین راستا راه‌اندازی شده که انشاالله امسال نیز با همت و مشارکت خیرین و مردم نیکوکار، اتفاقات مبارکی رقم خواهد خورد.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این پویش انسان‌دوستانه، دل‌های مهربان در کنار یکدیگر می‌آیند تا لحظات خوش یلدا را با کسانی که به کمک نیاز دارند، تقسیم کنند.

وی تصریح کرد: مجموعه کمیته امداد آماده دریافت کمک‌های مردمی است که دوست دارند شادی‌های خود را با همنوعان نیازمند به اشتراک بگذارند. این کمک‌ها در کمترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند خواهد رسید تا آن‌ها نیز در کنار ما، شب یلدای خود را در محیطی پر از محبت سپری کنند.

میری اظهار داشت: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۳۰۶۹۳۷ و همچنین کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره ۱ مربع» جهت جذب مشارکت‌های مردم خیراندیش استان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان در پایان افزود: مردم شریف سیستان و بلوچستان همچون همیشه با پیشگامی در این پویش، سهمی بزرگ در ترویج این سنت انسانی خواهند داشت. باشد که با همدلی و همکاری، این شب فراموش‌نشدنی برای همه به یادگار بماند.