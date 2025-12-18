خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: نمایشگاههای یلدایی در سیستان و بلوچستان هر ساله فرصتی مناسب برای دسترسی مردم به کالاهای متنوع شب یلدا فراهم میکنند، اما اهمیت قیمتگذاری مناسب در این رویدادها بیش از هر چیز دیگری حس میشود.
با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم چند ماه اخیر، خانوادهها با محدودیت بودجه مواجه هستند و قیمت بالای کالا میتواند موجب کاهش خرید و بی تأثیری نمایشگاه در رفع نیازهای مردم شود. از این رو، کنترل و نظارت بر قیمتها بهعنوان یک عامل کلیدی در جذب مخاطب و افزایش رضایت شهروندان مطرح است.
گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازارهای سطح شهر و نمایشگاه یلدایی زاهدان، حاکی از بالا بودن قیمتهای نمایشگاه نسبت به روزهای عادی و بازارهای محلی دارد؛ عاملی که باعث شده مردم مراجعه کننده با نمایشگاه، متعجب شوند و بیشتر در جایگاه تماشاگر باشند تا خریدار.
قیمتهای مناسب نه تنها به افزایش فروش غرفهداران کمک میکند، بلکه باعث میشود مردم بتوانند بدون فشار اقتصادی، خرید خود را انجام دهند و از فضایی شاد و سالم برای خرید بهرهمند شوند.
قیمتگذاری منصفانه و منطقی در نمایشگاههای یلدایی نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه عاملی فرهنگی و اجتماعی است که موجب حفظ اعتماد و تقویت رضایت مردم میشود.
قیمتهای نمایشگاه یلدایی زاهدان برای قشر آسیب پذیر بالاست
یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری این نمایشگاهها خیلی خوب است چون همه چیز در یک مکان جمع شده و دیگر نیازی نیست برای هر محصول یا کالایی به جاهای مختلف برویم.
رخشانی افزود: قیمتها تفاوت چندانی با بازار ندارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و تورمی که در چند ماه گذشته داشتیم؛ برای قشرهای آسیبپذیر، کارمندان و خانوادههای متوسط قیمتها بالاست.
وی ادامه داد: لازم است که دولت و مسئولان نظارت بیشتری داشته باشند تا اقشار کمدرآمد هم بتوانند از امکانات چنین نمایشگاههایی بهرهمند شوند.
این شهروند زاهدانی بیان کرد: در ایام نزدیک به شب یلدا، همانطور که افراد با درآمدهای عالی سفرههای پررنگ و مجللی دارند، امیدواریم سایر اقشار جامعه هم بتوانند در حد توان خود سفرهای ساده و شاد برای خانوادهشان فراهم کنند و شرمنده فرزندانشان نشوند.
مردم برای دیدن و سر زدن به نمایشگاه میآیند نه خرید
یکی دیگر از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بازدید از نمایشگاه یلدایی اظهار داشت: انتظار این بود که قیمتها خیلی پایینتر باشد.
مصطفی دیده گفت: با توجه به وضعیت گرانی و شرایط اقتصادی که الان توی بازار حکمفرماست، اکثراً توان خرید رو ندارند و خرید نمیکنند؛ مردم بیشتر فقط برای دیدن و سر زدن به نمایشگاه آمدهاند.
وی افزود: درآمد اکثریت مردم به قدری نیست که بتوانند خرید زیادی داشته باشند و همین باعث شده این انتظار وجود داشته باشد که وقتی چنین نمایشگاهی برگزار میشود، حداقل قیمتها نسبت به بازار مقداری پایینتر باشد تا مردم بتوانند خرید راحتتر و معقولی داشته باشند.
این شهروند زاهدانی بیان کرد: از طرفی نزدیک به شب یلدا هستیم و طبیعتاً مردم دوست دارند برای این مناسبت خریدهایی انجام دهند؛ اما وقتی قیمتها همچنان بالا باشد، انگیزهای برای خرید ایجاد نمیشود و بیشتر بازدید کنندهها فقط نگاه میکنند و برمیگردند؛ بنابراین به نظر میرسد که مدیریت قیمت و توجه به قدرت خرید مردم میتواند نقش خیلی مهمی در موفقیت چنین نمایشگاههایی داشته باشد.
هدف از برگزاری نمایشگاه برطرف کردن نیاز قشر متوسط جامعه است
معاون امور بازرگانی داخلی و توسعه تجارت خارجی اداره کل صمت سیستان و بلوچستان در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه شب یلدا تلاش ما این است که مردم در ایام شب یلدا بتوانند کالاهایی که نیاز دارند، بهخصوص شیرینی و آجیل را با قیمتی مناسبتر از بازار تهیه کنند.
روح الله شریفی بیان کرد: هدف ما این است که قشر متوسط و متوسط رو به پایین جامعه نیز بتوانند از نمایشگاه بهرهمند شوند و نیازهای خود را برآورده کنند.
وی ادامه داد: ممکن است برخی مردم گلایه کنند که قیمت کالاها در نمایشگاه متفاوت و در برخی موارد گران است؛ این موضوع به دلیل تفاوت کیفیت کالاها است زیرا هر واحد تولیدی با گرید متفاوتی تولید میکند.
معاون امور بازرگانی داخلی و توسعه تجارت خارجی اداره کل صمت سیستان و بلوچستان افزود: تلاش کردهایم انواع کیفیت کالاها را در نمایشگاه داشته باشیم تا مردم با توجه به قدرت خرید خود بتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند.
بازرسان اداره صمت به طور دائم در نمایشگاه حضور دارند
وی گفت: در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان، نظارت بر نمایشگاه به شکل مستمر انجام میشود.
شریفی ادامه داد: بازرسین اداره کل صمت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در محل برگزاری نمایشگاه حضور دارند و بر قیمت و کیفیت کالاها نظارت میکنند.
وی ادامه داد: مأموران تعزیرات حکومتی هم حضور دارند تا اگر شهروندی با گرانفروشی یا کیفیت نامناسب مواجه شد، بتواند موضوع را پیگیری کند و نتیجه مناسبی دریافت نماید.
معاون امور بازرگانی داخلی و توسعه تجارت خارجی اداره کل صمت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از واحدهای تولیدی سراسر کشور دعوت شده تا در این نمایشگاه حضور داشته باشند و انواع سوغات، هدایا و شیرینی جات نقاط مختلف کشور را ارائه کنند.
وی افزود: همچنین هماهنگی با اداره بهداشت نیز انجام شده و نظارت بهداشتی بر نمایشگاه اعمال میشود تا مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند و بتوانند با اطمینان خرید کنند.
گشت سیار تعزیرات حکومتی به صورت تمام وقت در بازارها حضور دارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای بازار پیش از شب یلدا گفت: کارگروهی از قبل تعیین شده جهت نظارت بر قیمتها در آستانه شب یلدا، از حدود یک هفته پیش بهصورت شبانهروزی در بازارهای استان سیستان و بلوچستان فعالیت و نظارت دارند.
ایرج عزیزی ادامه داد: تمامی مراجع مرتبط نظارتی همراه تعزیرات حکومتی موظف هستند به تکلیف قانونی خود عمل میکنند.
وی افزود: مطابق ماده ۲۰ آئیننامه اجرایی سازمان تعزیرات، تمامی مراجع، ضابطین تعزیرات حکومتی تلقی میشوند و مکلف هستند در مواقع اجرای برنامهها همکاری کنند. همچنین بخشهایی که بهصورت دورهای نظارت میکنند، باید بدون حضور تعزیرات بهصورت تماموقت گشتهای مستقل داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در قالب گشت سیار تعزیرات، تخلفات شناسایی، احراز و اعمال قانون میشوند و در مواردی که مراجع مستقل خود اقدام میکنند، پس از احضار و اخذ دفاعیات متخلفین، پروندهها در شعب تعزیرات رسیدگی میشود.
مردم تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند
وی در رابطه با نمایشگاه یلدایی که توسط بخش خصوصی برگزار شده است؛ توضیح داد: شهروندان در زمان خرید اگر با ابهامی مواجه شدند، از جمله قیمت بالا، فاکتور غیر شفاف یا کالای معیوب و تقلبی، میتوانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
عزیزی گفت: ناظرین افتخاری بهصورت نامحسوس در نمایشگاه حضور دارند و تخلفات را مستندسازی و گزارش میکنند؛ همچنین سرکشیهای اتفاقی در شیفتهای صبح و عصر توسط نمایندگان تعزیرات نیز انجام میشود.
وی درباره قیمتگذاری تاکید کرد: تعزیرات هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد. قیمتها شامل قیمت مصوب مجلس، قیمتهای هیئت وزیران و قیمتهای ارشادی کمیسیون نظارت و ستاد تنظیم بازار است.
مصرف کنندگان باید فاکتور معتبر دریافت کنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در نمایشگاه، قیمت کالاها معمولاً باید کمتر از بازار باشد و فروش ویژه یا حراج با مجوز اتحادیه انجام میشود؛ در برخی موارد، فروشندگان علاوه بر درصد مجاز، افزایش قیمت دارند؛ بنابراین مصرفکنندگان باید حتماً فاکتور معتبر دریافت کنند و دقت کنند که کالا و قیمت صحیح در فاکتور ثبت شده باشد.
وی در پایان گفت: اگر قیمت خرید فروشنده بالا بوده باشد، فروش با قیمت بالاتر برای ما قابل قبول نیست و در صورت تخلف، رسیدگی قانونی انجام میشود.
موفقیت نمایشگاهها تنها به تنوع کالا وابسته نیست، بلکه در گرو درک واقعبینانه از معیشت مردم است؛ وقتی قیمتها عادلانه تعیین شود، نمایشگاه از حالت ویترینی خارج شده و به ابزار حمایت اجتماعی تبدیل میشود.
نظارت مؤثر، شفافیت فاکتورها و پاسخگویی نهادهای مسئول، احساس امنیت خرید را افزایش میدهد؛ نتیجه چنین رویکردی، افزایش فروش، رضایت عمومی، تقویت تولیدکنندگان داخلی و حفظ کرامت خانوارهایی است که میخواهند شب یلدا را ساده، اما با آرامش و امید کنار هم سپری کنند.
نظر شما