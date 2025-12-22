به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که مسئولان اوکراینی خود را برای فرار از این کشور آماده میکنند.
در این گزارش آمده است، برخی از مسئولان عملاً خانوادهها و داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارش، سرویس اطلاعات خارجی روسیه از طریق منابع خود متوجه شده که مسئولان اوکراینی بعد از فروپاشی حتمی این کشور آماده فرار هستند. دیپلماتهای اوکراینی به خوبی میدانند که گزینهای برای پایان دادن به این بحران با شروط زلنسکی وجود ندارد.
