به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسحاقی ظهر دوشنبه اظهار کرد: مؤسسه رازی با بیش از یک قرن سابقه علمی، یکی از ارکان اصلی تأمین فرآوردههای نجاتبخش در کشور به شمار میرود و همواره اصل ایمنی بیمار، اثربخشی درمان و اتکای کامل به مستندات علمی را مبنای تصمیمگیریهای تخصصی خود قرار داده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، با تقویت زیرساختهای پژوهشی، توسعه مطالعات بالینی و ارتقای نظام پایش علمی، فرآوردههای تولیدی مؤسسه رازی بهصورت مستمر مورد ارزیابی و بهروزرسانی قرار میگیرند تا مصرف آنها در بالاترین سطح اثربخشی و ایمنی انجام شود و جامعه پزشکی بتواند با اطمینان کامل از این محصولات استفاده کند.
رئیس مؤسسه رازی با اشاره به دستاوردهای شاخص این مجموعه تصریح کرد: تولید پادزهر سیهمار بهعنوان یکی از فرآوردههای راهبردی و حیاتی، نمونهای روشن از توان علمی، فنی و تحقیقاتی پژوهشگران مؤسسه رازی است؛ محصولی که نقش مستقیمی در نجات جان بیماران، بهویژه در مناطق پرخطر و کمتر برخوردار، ایفا میکند و از اهمیت ملی برخوردار است.
اسحاقی در ادامه با اشاره به جایگاه منطقهای مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: بخشی از فرآوردههای زیستی تولیدی این مؤسسه در حال حاضر، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به بازارهای منطقهای نیز صادر میشود که این موضوع بیانگر اعتماد ایجادشده به کیفیت، ایمنی و استانداردهای علمی محصولات مؤسسه رازی است.
وی افزود: این مؤسسه با تکیه بر همین ظرفیت و سابقه، توسعه همکاریهای بینالمللی و تثبیت حضور در بازارهای منطقه را در چارچوب ضوابط و استانداردهای رسمی دنبال میکند.
اسحاقی تأکید کرد: مؤسسه رازی در مسیر تولید واکسن و فرآوردههای بیولوژیک، خود را متعهد به رعایت دقیق اصول علمی، پرهیز از رویکردهای غیرمستند و اتکا به نظام تصمیمگیری تخصصی میداند و تعامل حرفهای با نهادهای مسئول را در چارچوب قوانین و استانداردهای مصوب پیش میبرد.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی خاطرنشان کرد: حفظ اعتماد جامعه پزشکی و مردم، ارتقای مستمر کیفیت فرآوردهها و تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه واکسن، سرم و پادزهر، مأموریت محوری مؤسسه رازی است؛ مأموریتی که با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و تجربه تاریخی این مؤسسه، با جدیت و مسئولیتپذیری ادامه خواهد یافت.
