به گزارش خبرنگار مهر، علی اسحاقی پیش از ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری با محوریت رونمایی از اولین واکسن تزریقی _ استنشاقی پروتئین نوترکیب کووید _۱۹ به نام (رازی کوو پارس) در مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی صورت گرفت، اظهار کرد: مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با قدمت و عقبه ۹۶ ساله به عنوان افتخار ایران‌زمین موفق شد واکسن استنشاقی تزریقی به نام رازی کووپارس به عنوان واکسن کووید _۱۹ پروتئین نوترکیب تولید کند.

وی با بیان اینکه ۱۱ واکسن در برنامه واکسیناسیون کشور وجود دارد که ۶ واکسن توسط مؤسسه رازی تولید شده است، تصریح کرد: این واکسن‌ها شامل قطره فلج اطفال، سرخچه، دیفتری و کزاز و.. هستند که از تولیدات این مؤسسه است.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تصریح کرد: واکسن سرخک را از سال ۱۳۴۹، واکسن اریون از سال ۱۳۷۰ و همچنین واکسن فلج اطفال در سال ۱۳۵۵ توسط این مؤسسه تولید شد که به این ترتیب واکسن‌های دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه به تولید رسیدند.

آغاز مطالعات اولیه و پیش بالینی واکسن از اسفند ۹۸

وی خاطرنشان کرد: مطالعات اولیه و پیش‌بالینی این واکسن در مؤسسه رازی از اسفندماه سال ۹۸ آغاز شد.

اسحاقی با بیان اینکه که این مطالعات در فاز نخست با جوندگان مانند موش و خرگوش آغاز شد، گفت: در فاز بعدی واکسن بر روی ۲۵ میمون سبز آفریقایی انجام شده است که تمامی نتایج مثبت بود و اطلاعات کافی در این زمینه جمع‌آوری و بررسی شد.

وی با بیان اینکه اواخر تیرماه نتایج رضایت‌بخش بود و جمع‌آوری و بررسی دقیق انجام شد، بیان کرد: این نتایج به وزارت بهداشت ارسال شد و در نهایت این واکسن در ۲۷ دی ماه مصوبه کمیته اخلاق را برای تولید ورود به آزمون بالینی را دریافت کرد.

تمام پروتکل‌های کارآزمایی بالینی واکسن انجام شده است

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اظهار کرد: تمام پروتکل‌های کارآزمایی بالینی انجام شده و واکسن برای تزریق آماده است.

وی ادامه داد: سایت برای داوطلبین تزریق واکسن کوو پارس تهیه شده و داوطلبین می‌توانند به این سایت مراجعه و مشخصات خود را وارد کنند.

اسحاقی متذکر شد: با تصویب کمیته ملی اخلاق، آزمایش انسانی این واکسن به زودی بر روی ۱۳ نفر در بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران آغاز می‌شود، این واکسن طی مدت ۹ ماه به نتیجه رسید و باید با دقت و نگاه بیشتری مورد بررسی قرار می‌گرفت و تا نتایج مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گرفت ما نمی‌توانستیم اطلاع‌رسانی برای ساخت این واکسن انجام دهیم.

وی با تأکید بر اینکه این واکسن باید مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت، گفت: برای تولید واکسن نیاز به سیاسی‌کاری نداریم و باید کار مطالعاتی و علمی انجام می‌شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با بیان اینکه این واکسن یک نوع واکسن با ترکیبات پروتئینی است، بیان کرد: این تهمت را زدند که واکسن ما انگلیسی است اما تمام دانش و علم تولید واکسن کووپارس مانند سایر واکسن‌های دیگر از تولیدات مؤسسه رازی بوده و تمام فعالیت با تأیید و نظارت وزارت بهداشت انجام شده است.

وی تصریح شد: این واکسن در چندین فاز بر روی افراد سالم از ۱۸ تا ۵۵ سال انجام می‌شود و تمام مراحل کار در بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرآرا صورت می‌گیرد. اگر نتایج رضایت‌بخش بود و پاسخ ایمنی اتفاق افتاد فازهای بعدی اجرا می‌شود.

اسحاق متذکر شد: تمام داوطلبین به دلیل سهولت در تردد باید از استان‌های البرز و تهران باشند.