دبیرکل ناتو، چین و روسیه را تهدیدی برای اروپا اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک روته دبیرکل ناتو در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد هشدار داد که اگر چین به تایوان حمله کند، روسیه همزمان فشار بر اروپا را افزایش خواهد داد.

وی از وجود پیوند بین اقدامات پکن و مسکو خبر داد و گفت: من مطمئنم اگر چین اقدامات نظامی علیه تایپه را آغاز کند، روسیه، فشار خود را بر اروپا بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل باید آماده باشیم.

دبیرکل ناتو، هدف اصلی ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین را جلوگیری از حمله مجدد به این کشور اعلام کرد و گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که پس از آتش‌بس یا توافق صلح، اوکراین دیگر هرگز هدف حمله قرار نگیرد. پوتین باید درک کند که هر حمله‌ای برای او تبعات فاجعه‌باری خواهد داشت.

روته درباره سطوح مختلف تقویت جبهه اوکراین گفت: در سطح اول، نیروهای مسلح اوکراین باید در بهترین شرایط باشند و توانایی دفاع از کشور را حتی پس از پایان جنگ یا آتش‌بس طولانی مدت داشته باشند.

وی افزود: در سطح دوم، «ائتلاف داوطلبان» به رهبری فرانسه و انگلیس با مشارکت آلمان و سایر کشورها است که باید امکانات دفاعی را تقویت کنند تا پوتین دیگر جرأت حمله نکند. حتی برخی کشورهای اروپایی، آمادگی خود برای اعزام نیرو به اوکراین را نیز اعلام کرده‌اند.

دبیر کل ناتو گفت: سطح سوم، جلب مشارکت آمریکاست. هدف، ترکیب این سه سطح است تا پوتین، دوباره به اوکراین حمله نکند.

دبیرکل ناتو، تقویت توان دفاعی کشورهای عضو و حفظ قدرت اوکراین برای مقابله با روسیه را ضروری دانست و گفت: کنترل کامل روسیه بر اوکراین، پیامدهای گسترده‌ای برای ناتو خواهد داشت.