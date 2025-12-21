به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «کریل دیمیتریف» فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تلاش‌ها برای برهم زدن مذاکرات روسیه و آمریکا برای حل بحران اوکراین گفت: آن‌ها موفق نشدند؛ همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود. وی تأکید کرد که جریان‌های حامی ادامه جنگ نتوانسته‌اند گفت‌وگوهای دو طرف را مختل کنند.

دیمیتریف، روز شنبه وارد میامی شد و بلافاصله پس از ورود، در مذاکراتی با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهور این کشور شرکت کرد؛ مذاکراتی که در یک باشگاه گلف برگزار شد و دیمیتریف آن را «سازنده» توصیف کرد.

در همین حال، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد مأموریت دیمیتریف در این سفر، دریافت اطلاعات درباره تماس‌های واشنگتن با اوکراین و کشورهای اروپایی و ارائه گزارش آن به رئیس‌جمهور روسیه است.

وی تأکید کرد که پوتین هیچ پیام مستقیمی از طریق دیمیتریف برای طرف آمریکایی ارسال نکرده است.‌

پسکوف همچنین یادآور شد که در ابتدای ماه دسامبر، ولادیمیر پوتین میزبان «ویتکاف» و «کوشنر» در کرملین بود و طرفین حدود پنج ساعت درباره ابتکار صلح گفت‌وگو کردند، اما در آن مقطع به توافقی نرسیدند.

رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که آمریکا مفاد ۲۷ بندی طرح اولیه صلح را به چهار بسته جداگانه تقسیم و پیشنهاد کرده است هر یک به‌صورت مستقل بررسی شود؛ موضوعی که به گفته مسکو، برخی از این موارد با مخالفت روسیه مواجه شده است.‌

پیش از این «ویتکاف» گفته بود که مذاکرات میان هیأت اوکراینی و شرکای آمریکایی و اروپایی در فلوریدا سازنده بود.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تداوم جنگ در اوکراین و فرسایشی شدن درگیری‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و متحدان اروپایی برای مدیریت بحران و ترسیم چارچوبی برای توافق احتمالی افزایش یافته است.

واشنگتن در حالی بر ضرورت صلح پایدار تأکید می‌کند که اختلاف‌نظرها درباره زمان‌بندی، تضمین‌های امنیتی و آینده سیاسی اوکراین همچنان از چالش‌های اصلی مسیر مذاکرات به‌شمار می‌رود.