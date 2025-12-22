  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

اعتراض چین به بازدید مقام ژاپنی از جزیره تایوان

اعتراض چین به بازدید مقام ژاپنی از جزیره تایوان

چین، سفر یک مقام سیاسی ژاپن به جزیره تایوان را محکوم کرد و خواستار تجدیدنظر توکیو در سیاست های خود درقبال تایوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن، اعتراض شدید خود به سفر یک مقام ارشد حزب لیبرال دموکرات ژاپن به تایوان را به وزارت خارجه این کشور ارائه کرده است.

وی گفت: چین، اعتراض رسمی خود را به طرف ژاپنی ارائه کرده است و از توکیو می‌خواهد در این رویکرد خود تجدیدنظر کند.

لای چینگ ته رئیس جزیره خودمختار تایوان، روز دوشنبه میزبان کوئیچی هاگیودا از مقامات ارشد حزب حاکم ژاپن بود.

مردم ژاپن نگران هستند که سیاست‌های سانائه تاکایچی نخست وزیر غربگرای این کشور، موج جدیدی از تنش و رقابت‌های تسلیحاتی و نظامی در منطقه شرق آسیا را دامن بزند.

بیش از یک ماه پیش، نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.

کد خبر 6698181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها