دیپلمات برزیلی: مخالف تلاش برای انزوای روسیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرجیو رودریگز دوس سانتوس»، سفیر برزیل در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که برزیل به‌طور کامل از مذاکرات صلح برای حل‌وفصل بحران اوکراین حمایت می‌کند و هرگز از سیاست انزوای دیپلماتیک روسیه پشتیبانی نکرده است.

وی گفت: ما از راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه اوکراین حمایت می‌کنیم؛ راه‌حلی که نگرانی‌های امنیتی همه طرف‌ها را در نظر بگیرد و از پایداری لازم برخوردار باشد.

این دیپلمات برزیلی افزود: در چارچوب همین موضع، از همان ابتدا با تحریم‌های یک‌جانبه و همچنین با انزوای دیپلماتیک روسیه مخالفت کرده‌ایم، زیرا چنین اقداماتی به حل مناقشه کمک نمی‌کند.

آمریکا با ارائه یک طرح صلح ۲۸ ماده‌ای تلاش کرده به جنگ اوکراین پایان دهد اما مخالفت کشورهای اروپایی با این طرح، مانع از به نتیجه رسیدن آن شده است. اروپایی‌ها، طرح آمریکا را طرح روسیه نامیده‌اند و خواستار همکاری واشنگتن برای تضعیف مسکو شده‌اند.