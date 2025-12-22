رادیو مقاومت افتتاح شد؛ روایت استقامت در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح رادیو مقاومت با حضور جمعی از مدیران و مقامات لشکری و کشوری امروز دوشنبه اول دی در ساختمان پخش قدیم رادیو برگزار شد. محمدرضا اشراقی و سارا عشقی نیا اجرای ویژه برنامه افتتاحیه رادیو مقاومت را بر عهده داشتند که از ساعت ۸ صبح امروز به صورت زنده از رادیو مقاومت پخش شد و پخش آن ادامه دارد.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدا همراه بود، گفتگوهایی با مادران شهدا در فواصل برنامه شکل گرفت.

علیرضا داوودی قائم مقام مدیر رادیو گفت‌وگو درباره راه اندازی این شبکه در سخنانی بیان کرد: برنامه‌ها از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ به‌صورت زنده پخش خواهد شد. در مراسم افتتاحیه برخی از نمایندگان مجلس، خانواده‌های شهدا، اسماعیل کوثری و سردار شکارچی حضور دارند.

وی درباره رویکردهای این شبکه رادیویی نیز عنوان کرد: رویکرد برنامه‌ها امسال در رادیو مقاومت ویژه‌تر است و همه مباحث مرتبط با مقاومت را که در سال‌های گذشته مورد توجه بود، داریم در عین حال که جنگ ۱۲ روزه را نیز داریم. جنگی که روایت و قرائت مردمی است که استقامت کردند و از زنان، کودکان تا نوجوانان و کهنسالان در این جنگ کاری بزرگ کردند که قرار است آن را بازتاب دهیم؛ روایتی از استقامتی که ما در رویارویی با رژیم صهیونیستی از خود بروز دادیم که بی‌نظیر بود.

سارا عشقی نیا نیز در سخنانی درباره فعالیت این شبکه رادیویی بیان کرد: «صدای استقامت تا پیروزی» شعار رادیو مقاومت است و آن را تغییر نداده‌ایم؛ زیرا مطمئن هستیم این استقامت ما به پیروزی خواهد انجامید.

وی اضافه کرد: در این یک ماه، علاوه بر اینکه این رادیو با یاد حاج قاسم آغاز به کار کرده است، قصد داریم به فرزندان حاج قاسم و نقش آنها در طول دوران دفاع مقدس بپردازیم و سپس ان شاءالله از این استقامت با روایتی جدید سخن بگوییم.

سردار ابوالفضل شکارچی در بخشی از این مراسم درباره راه اندازی رادیو مقاومت اظهار کرد: رادیو مقاومت صدای همه ملت‌های آزاده جهان از مسلمان و غیرمسلمان است. هر ملتی که در برابر ظلم، ستم و استکبار ایستادگی کند، رادیو مقاومت صدای او خواهد بود. رادیو مقاومت، بخشی از جبهه مقاومت جهانی است و نقشی ماندگار در ثبت حقیقت، تقویت ایمان و ایستادگی ملت‌ها ایفا می‌کند.

همچنین رضا کوچک زاده مدیر این شبکه رادیویی در بخش دیگری از مراسم در سخنانی تصریح کرد: رادیو مقاومت از همان آغاز، رسانه‌ای مقطعی و مناسبتی نبود؛ بلکه برای پاسخی راهبردی به یک نیاز تاریخی و تمدنی شکل گرفت. این شبکه در سال ۱۳۹۹ و پس از شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی متولد شد تا مکتب شهید سلیمانی را زنده، جاری و قابل فهم برای جامعه ایرانی و ملت‌های آزادی‌خواه نگه دارد؛ مکتبی ریشه‌دار که بر عقلانیت انقلابی، ایمان به مردم، شجاعت در میدان، حکمت در تصمیم و اخلاص در عمل استوار است.

وی در پایان گفت: در ادامه این مسیر، طی سال های گذشته نیز، رادیو مقاومت به‌طور طبیعی با تحولات بزرگ منطقه‌ای، به‌ویژه با طوفان‌الاقصی که معادلات مقاومت را وارد مرحله‌ای جدید کرد امتزاج یافت. اما امروز، در سال ۱۴۰۴ با توجه به تحولات سرنوشت‌ساز مترتب بر جنگ ۱۲ روزه، این مسیر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تمرکز اصلی بر تبیین روایت اقتدار ملت ایران قرار دارد. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اقتدار جمهوری اسلامی نه یک ادعا، بلکه تجربه‌ای زیسته و ملموس است که در میدان‌های سخت و نرم، توسط مردم ایران رقم خورده است.