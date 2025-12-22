  1. استانها
  2. قم
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شاهچراغی در قم برگزار می‌شود

قم- مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سید محمد شاه‌چراغی پدر سید محمدتقی شاه‌چراغی فرمانده اسبق سپاه و استاندار اسبق استان قم، در مسجد امام حسن عسکری (ع) قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله سید محمد شاه‌چراغی امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه سابق استان سمنان، امروز و بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن عسکری (ع)، نبش چهارراه بازار، برگزار می‌شود.

این مراسم از سوی استانداری قم، سپاه علی ابن ابی‌طالب (ع) قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شهرداری قم و…، برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است مرحوم آیت‌الله شاه‌چراغی امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بود که بعد از عمری مجاهدت و خدمت به اسلام و دین، شنبه هفته گذشته ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و پیکرش در روستای حسن‌آباد از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، با حضور پرشور مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

