اقبال: ۱۲۲ هزار سند کاداستری تک برگ در استان یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال گفت: روند صدور اسناد مالکیت کاداستری با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته به گونه‌ای که در ۹ ماه امسال به اندازه بیش از یک سال گذشته، سند مالکیت کاداستری تک برگ در استان یزد صادر شده است.

وی، با اشاره به برخی مصوبات این کمیته در راستای تسریع در صدور اسناد مالکیت در سطح استان یزد خاطرنشان کرد: در این راستا با وجودی که طی سه سال گذشته، ۳۳۰ هزار برگ سند تک برگ کاداستری در استان یزد صادر شده و به طور میانگین سالی ۱۱۰ هزار برگ و در حالی که تا پیش از آن حدود سالی ۶۵ هزار برگ بوده امسال، صدور اسناد رشد بسیار بهتری داشته است.

وی ادامه داد: در یک سال قبل حدود ۱۲۰ هزار سند تک برگ در این استان صادر شده و امسال این روند در ۹ ماه امسال با رشد ۱۶۲.۵ درصدی نسبت به برنامه تکلیفی به ۱۲۲ هزار برگ رسیده است.