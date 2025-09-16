بیش از ۵۰ درصد موقوفات یزد بدون سند است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا صادقی با بیان اینکه دنیا زودگذر است و باید قدر آن را بدانیم، گفت: موقوفات معجزاتی دارند که بسیار عجیب است و باید در حفظ و صیانت از آنها تلاش جدی داشته باشیم.

وی افزود: موقوفات تولیت دارد و آن امام زمان (عج) است که مزد فعالان در این بخش را می‌پردازد، باید تلاش کنیم برای فعالیت در امور وقف، رضایت خدا را مدنظر داشته باشیم چون ۷۰ درصد موقوفات استان برای روضه خوانی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه ۴۱ درصد موقوفات استان سنددار و ۵۹ درصد بدون سند هستند، گفت: از تعداد ۱۶۰۱۷ سند تک برگ‌ها صادر شده رقبات استان یزد، ۸۷ درصد به یک رقبه متصل هستند و این موضوع از مهمترین مشکلات استان است.

صادقی باتاکید بر لزوم ارائه راه حل برای تسریع در صدور اسناد موقوفات گفت: برای ارزش آفرینی و جلوگیری از موقوفه خواری باید هزینه بدهیم تا مستندسازی آنها انجام و سندشان صادر شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات تعداد بالای رقبات بدون سند این است که سالی ۷۰۰ تا ۸۰۰ رقبه جدید شناسایی شده وارد سامانه می‌شود و همین امر موجب افزایش آمار رقبات بدون سند استان می‌شود.

صادقی در پایان از وجود تعداد ۸۰۰ پرونده حقوقی موقوفات در محاکم قضائی خبر داد و گفت: ۱۱ هزار رقبه وجود دارد که زمان اجاره آنها تمام شده است.