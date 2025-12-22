به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدزاده ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: نگهداری راهها در استان مازندران یک اقدام جاری و مستمر است وبرای اینکه بتوانیم راههای استان را بهصورت مطلوب نگهداری کنیم و پروژهها را بهموقع به سرانجام برسانیم، به حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز داریم.
وی افزود: در حوزه راهداری، پیشنهاد تأمین ۴ همت اعتبار ارائه شده است. در جریان سفر رئیسجمهور فقید به استان مازندران، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش ابلاغ شد و امسال نیز پیشنهاد افزایش اعتبار دادهایم. امیدواریم با توجه ویژه دولت، این اعتبارات محقق شود.
مدیرکل راهداری مازندران با بیان اینکه از مجموع اعتبارات پیشنهادی، ۲ همت برای رفع نقاط پرحادثه و یک و هفت دهم همت برای ساخت و روکش راههای اصلی، فرعی و روستایی پیشبینی شده است، تصریح کرد: همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پلهای نیمهتمام استان در نظر گرفته شده که این موضوع مورد وفاق قرار گرفته و امیدواریم در سفر ریاست جمهوری نهایی شود.
۱۳ نقطه حادثه خیز شناسایی شد
محمدزاده با اشاره به آمار نقاط حادثهخیز استان بیان کرد: بر اساس اعلام پلیس راه، ۱۳ نقطه پرتصادف در سال ۱۴۰۱ در مازندران شناسایی شد که تاکنون ۱۰ نقطه اصلاح شده و برنامهریزی برای رفع سایر نقاط نیز تا پایان دوره اجرایی انجام شده است.
وی در ادامه به عملکرد حوزه حملونقل کالا و مسافر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۴ میلیون تن کالا در استان مازندران جابهجا شده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط خاص کشور، با توجه به میزبانی استان از حجم بالای مسافران، تأمین و حمل کالاهای اساسی با چالشهایی همراه بود، اما رانندگان و صنوف حملونقل با حضور بهموقع خود نقش مؤثری در مدیریت این شرایط ایفا کردند.
مدیرکل راهداری مازندران ادامه داد: در جریان اعتراضات رانندگان نیز، استان مازندران به دلیل وفاق موجود در بخش حملونقل کالا و راهبری مناسب، پس از استان تهران دومین استان کشور بود که کمترین مشکل را در جابهجایی کالا تجربه کرد.
محمدزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اربعین حسینی گفت: با وجود محدودیت ناوگان اتوبوسی، با مدیریت صورتگرفته توانستیم حدود ۱۰ هزار زائر را از طریق ناوگان حملونقل عمومی استان به مرزهای اربعینی اعزام کنیم.
وی مازندران را یکی از استانهای پیشرو در حوزه هوشمندسازی جادهها دانست و افزود: تاکنون ۱۸۱ سامانه ثبت تخلف هوشمند در جادههای استان نصب شده که این سامانهها از ابتدای سال حدود ۷۴ میلیون پلاکخوانی انجام داده و بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف را ثبت کردهاند. همچنین ۵۸ دوربین نظارت تصویری بهصورت برخط وضعیت جادههای استان را به مرکز مدیریت راهها ارسال میکند.
مدیرکل راهداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه روشنایی محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان روشنایی کامل همه محورها وجود ندارد، اما در مقاطع پرخطر و حساس، روشنایی نقطهای اجرا شده است.
روکش آسفالت در ۳۵۰ کیلومتر از راهها
محمدزاده با اشاره به اجرای گسترده روکش آسفالت در سال جاری اظهار کرد: امسال ۳۵۰ کیلومتر از راههای استان با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان روکش آسفالت شده است. همچنین در حوزه راههای روستایی، ۷۱ کیلومتر بهسازی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان و ۶۹ کیلومتر احداث راه روستایی با اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.
وی افزود: اجرای این پروژهها موجب بهرهمندی بیش از یکهزار و ۲۰۰ خانوار روستایی از راه آسفالته شده و گامی در راستای توزیع عادلانه خدمات زیرساختی در مناطق روستایی محسوب میشود.
مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به حذف بریدگیهای پرخطر در محورهای استان گفت: هزینه تبدیل هر بریدگی به دوربرگردان ایمن بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است که امسال شش بریدگی حادثهخیز حذف شد و همین اقدام نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته است.
محمدزاده با بیان اینکه بر اساس اعلام پلیس راه، تلفات ناشی از تصادفات برونشهری در مازندران ۱۹ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: این رقم فراتر از هدفگذاری برنامه هفتم توسعه بوده و استان مازندران جزو استانهای برتر کشور در این زمینه محسوب میشود.
وی در ادامه از تکمیل و بهرهبرداری هشت پل نیمهتمام در استان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تمرکز ما بر تکمیل پلهایی بود که در سالهای گذشته به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بودند.
مدیرکل راهداری مازندران در پایان به اقدامات ایمنسازی محور کندوان اشاره کرد و افزود: پس از حادثه تلخ ریزش سنگ در سال ۱۴۰۲ که منجر به جانباختن هشت نفر از هموطنان شد، طی دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایمنسازی این محور هزینه شده است. اجرای گالری ۳۰ متری در خطرناکترین نقطه، نصب توریهای سنگین در ۱۴ نقطه و اجرای پروژههای حفاظتی، نقش مهمی در کاهش خطرات داشته و حوادث اخیر نیز نشان داد که این اقدامات تا چه اندازه حیاتی بوده است.
