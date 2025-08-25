  1. استانها
  2. زنجان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

بهره‌برداری از ۱۳ طرح راهداری در زنجان با اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان

بهره‌برداری از ۱۳ طرح راهداری در زنجان با اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان

زنجان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زنجان از بهره‌برداری ۱۳ طرح این اداره کل در این استان با مجموع اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی ظهر دوشنبه در حاشیه بازید خبرنگاران از روند اجرای طرح روکش آسفالت آزادراه زنجان -قزوین از بهره‌برداری ۱۳ طرح راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این استان با مجموع اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: از این تعداد، هشت طرح در حوزه معاونت راهداری با ۶۴۱ میلیارد تومان اعتبار اجرا می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها بهسازی و آسفالت آزادراه‌های زنجان – قزوین و زنجان – تبریز به طول ۴۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ترانزیت زنجان – میانه به طول ۷ کیلومتر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور آمادگاه در جاده ترانزیت زنجان – میانه به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور زنجان – بیجار به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی امامزاده یعقوب (۷ کیلومتر) و خاکریز (۱.۵ کیلومتر) با مجموع اعتبار ۲۷ میلیارد تومان و بهسازی و آسفالت محور تهم – چورزق به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های این حوزه به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در حوزه معاونت فنی و راه روستایی نیز چهار پروژه با بیش از ۸۲.۵ میلیارد تومان اعتبار شامل بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی کله‌خانه و گلی در شهرستان ابهر، راه روستایی کردی در شهرستان ماهنشان و راه روستایی آقزوج در سلطانیه پیش‌بینی شده است.

اسماعیلی با اشاره به اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، افزود: در این بخش نیز فاز توسعه‌ای مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی رونیکام در مسیر زنجان – تبریز با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. این پروژه که توسط بخش خصوصی اجرا شده، شامل احداث جایگاه سوخت و یک ساختمان اداری جدید است و با بهره‌برداری از آن برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی محورها، تسهیل تردد و کاهش زمان سفرها در استان زنجان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: این سرمایه‌گذاری گسترده علاوه بر تقویت شبکه حمل‌ونقل استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان نیز خواهد شد.

کد خبر 6570221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها