به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی ظهر دوشنبه در حاشیه بازید خبرنگاران از روند اجرای طرح روکش آسفالت آزادراه زنجان -قزوین از بهرهبرداری ۱۳ طرح راهداری و حملونقل جادهای در این استان با مجموع اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: از این تعداد، هشت طرح در حوزه معاونت راهداری با ۶۴۱ میلیارد تومان اعتبار اجرا میشود که مهمترین آنها بهسازی و آسفالت آزادراههای زنجان – قزوین و زنجان – تبریز به طول ۴۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: لکهگیری و روکش آسفالت محور ترانزیت زنجان – میانه به طول ۷ کیلومتر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، لکهگیری و روکش آسفالت محور آمادگاه در جاده ترانزیت زنجان – میانه به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، لکهگیری و روکش آسفالت محور زنجان – بیجار به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان، بهسازی و آسفالت راههای روستایی امامزاده یعقوب (۷ کیلومتر) و خاکریز (۱.۵ کیلومتر) با مجموع اعتبار ۲۷ میلیارد تومان و بهسازی و آسفالت محور تهم – چورزق به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان از دیگر پروژههای این حوزه به شمار میرود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان گفت: در حوزه معاونت فنی و راه روستایی نیز چهار پروژه با بیش از ۸۲.۵ میلیارد تومان اعتبار شامل بهسازی و آسفالت راههای روستایی کلهخانه و گلی در شهرستان ابهر، راه روستایی کردی در شهرستان ماهنشان و راه روستایی آقزوج در سلطانیه پیشبینی شده است.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، افزود: در این بخش نیز فاز توسعهای مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی رونیکام در مسیر زنجان – تبریز با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. این پروژه که توسط بخش خصوصی اجرا شده، شامل احداث جایگاه سوخت و یک ساختمان اداری جدید است و با بهرهبرداری از آن برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت راهها، افزایش ایمنی محورها، تسهیل تردد و کاهش زمان سفرها در استان زنجان خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان گفت: این سرمایهگذاری گسترده علاوه بر تقویت شبکه حملونقل استان، زمینهساز رونق اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان نیز خواهد شد.
