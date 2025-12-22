سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات توقیف یک خودروی پرخطر در خمینی شهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای انضباط اجتماعی و با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور، مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی خمینیشهر حین گشتزنی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ را به دلیل تخلفات رانندگی مشهود متوقف کردند.
وی ادامه داد: در استعلامهای صورتگرفته از سوابق این خودرو مشخص شد که میزان بدهی آن بابت تخلفات ثبتشده، از سقف مجاز بسیار فراتر رفته و به ۱۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (معادل ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان) رسیده است. به همین دلیل، خودرو بلافاصله توقیف و جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی خمینیشهر با اشاره به ماهیت تخلفات انباشتهشده برای این خودرو گفت: بیشترین تخلفات ثبتشده برای این سواری شامل موارد پرخطر و حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، توقف دوبله و پارک در محلهای ممنوع بوده است.
سرهنگ سبحانی به الزامات قانونی برای رانندگان متخلف اشاره کرد و یادآور شد: طبق قانون راهنمایی و رانندگی کشور، خودروهایی که مجموع خلافی آنها بالای ۵۰ میلیون ریال باشد، یا دارای ۳۰ نمره منفی باشند، بهصورت سیستمی در وضعیت توقیف قرار میگیرند. در صورت مشاهده توسط مأموران پلیس در سطح شهر و جادهها، این وسایل نقلیه فوراً متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد تا مالک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند.
وی هدف از اجرای مستمر طرحهای پلیس راهور را حفظ جان و مال شهروندان، ارتقا نظم اجتماعی و برخورد قاطع با رانندگان قانونگریز دانست.
