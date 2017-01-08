توقیف خودروهای متخلف با ۱۱۱ میلیون ریال خلافی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای برخورد با رانندگان متخلف و وسایل نقلیه خطر آفرین برای شهروندان، چهار خودرو را با مجموع خلافی ۱۱۱ میلیون ریال در شهرستان های تبریز، هریس، مرند و ملکان توقیف کردند.

سواری پژو ۴۰۵ با بیش از ۶۰ میلیون ریال خلافی در تبریز توقیف شد

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه از توقیف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خلافی در محور "تبریز – میانه " خبر داد و به خبرنگاران گفت: یکی از تیم های گشت پلیس راه در محور تبریز – میانه هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت ارتکاب تخلف حادثه ساز متوقف کردند.

سرهنگ جواد ناموران افزود: پس از توقف خودرو و با استعلام‌ به عمل آمده مشخص شد این خودرو دارای ۲۳۵ فقره تخلف و ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است که بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در پایان از رانندگان وسایط نقلیه درخواست کرد: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در معابر درون شهری و محورهای برون شهری سفری ایمن برای خود و شهروندان رقم زده و در استقرار نظم و امنیت ترافیکی پلیس را یاری کنند.

توقیف خودروی سواری پراید با بیش از ۱۴ میلیون ریال خلافی در هریس

فرمانده انتظامی شهرستان هریس با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی سواری پراید با بیش از ۱۴ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده گفت: این خودرو در راستای برخورد مأموران پلیس راهور شهرستان با رانندگان متخلف و حادثه ساز هنگام کنترل خودروهای عبوری و به دلیل تخطی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی متوقف شد.

سرهنگ ستار داداشی در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی و استعلام سوابق مشخص شد این خودرو دارای ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است که برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بلافاصله توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هریس در پایان رعایت قوانین و مقررات را ضامن سلامتی رانندگان برشمرد و ازشهروندان خواست با رعایت کامل مقررات راهنمائی و رانندگی و خودداری از هرگونه حرکت های مخاطره آمیز و حادثه ساز و هوشیاری، احتیاط، دقت و صبر و حوصله در رانندگی زمینه آرامش و آسایش خود و دیگر شهروندان را فراهم سازند و هر گونه تخلف از قوانین را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف خودروی سواری هیوندا با بیش از ۲۱ میلیون ریال خلافی در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند نیز از توقیف یک دستگاه خودروی سواری هیوندا با بیش از ۲۱ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده خبر داد و افزود: مأموران پلیس راهور شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری و برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، یک دستگاه خودروی سواری هیوندا را به دلیل تخطی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی متوقف کردند.

سرهنگ کاظم دهقانی خاطر نشان کرد: پس از بررسی و استعلام سوابق مشخص شد این خودرو دارای ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است که برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بلافاصله توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

توقیف سواری پژو پارس با بیش از ۱۶ میلیون ریال خلافی در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با اشاره به توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس متخلف در این شهرستان اظهار داشت: ماموران پلیس راهور شهرستان در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز و هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه سواری پژو پارس را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی متوقف کردند.

سرهنگ سهراب شفقی در ادامه افزود: در استعلام انجام گرفته از سوابق خودروی توقیفی مشخص شد این وسیله نقلیه دارای ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال خلافی و جریمه پرداخت نشده است که برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی ملکان با بیان اینکه برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات در صورت ارتکاب تخلفات خطر آفرین علاوه بر اعمال قانون، نمره منفی هم در کارنامه رانندگی فرد متخلف ثبت می شود، از رانندگان خواست جهت تامین نظم و امنیت ترافیکی به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.