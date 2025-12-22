به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور، آخرین گزارشها از ابعاد خسارات سیل اخیر و اقدامات امدادی در سطح استان را ارائه کرد و اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد که سیل اخیر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به راههای مواصلاتی استان هرمزگان خسارت وارد کرده است.
وی در خصوص وضعیت مناطق روستایی افزود: تیمهای کارشناسی در حال تکمیل اطلاعات و برآورد دقیق خسارات وارده به داخل روستاها هستند و در حال حاضر، اولویت اصلی عملیات اجرایی بر لایروبی منازل متمرکز شده و تمام نیروهای امدادی و تجهیزات لازم برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی در این مناطق مستقر هستند.
سلحشور همچنین تأکید کرد: امدادهای اولیه و ضروری برای تمامی سیلزدگان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است.
نماینده ویژه استاندار هرمزگان در ستاد بحران شرق هرمزگان با اعلام خبر خوش برای کشاورزان و مردم منطقه گفت: سد استقلال میناب که پیش از بارشهای اخیر تقریباً خشک شده بود، اکنون آورده بسیار خوبی داشته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد استقلال ذخیره شده که معادل ۷۵ درصد پرشدگی مخزن است و با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها در روزهای آینده، انتظار میرود میزان پرشدگی سدها افزایش یابد که این موضوع نویدبخش سالی خوب برای بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.
