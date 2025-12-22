  1. استانها
خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی سیل به راه‌های هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده، از برآورد اولیه خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی به زیرساخت‌های جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور، آخرین گزارش‌ها از ابعاد خسارات سیل اخیر و اقدامات امدادی در سطح استان را ارائه کرد و اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که سیل اخیر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان خسارت وارد کرده است.

وی در خصوص وضعیت مناطق روستایی افزود: تیم‌های کارشناسی در حال تکمیل اطلاعات و برآورد دقیق خسارات وارده به داخل روستاها هستند و در حال حاضر، اولویت اصلی عملیات اجرایی بر لایروبی منازل متمرکز شده و تمام نیروهای امدادی و تجهیزات لازم برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی در این مناطق مستقر هستند.

سلحشور همچنین تأکید کرد: امدادهای اولیه و ضروری برای تمامی سیل‌زدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

نماینده ویژه استاندار هرمزگان در ستاد بحران شرق هرمزگان با اعلام خبر خوش برای کشاورزان و مردم منطقه گفت: سد استقلال میناب که پیش از بارش‌های اخیر تقریباً خشک شده بود، اکنون آورده بسیار خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد استقلال ذخیره شده که معادل ۷۵ درصد پرشدگی مخزن است و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها در روزهای آینده، انتظار می‌رود میزان پرشدگی سدها افزایش یابد که این موضوع نویدبخش سالی خوب برای بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.

