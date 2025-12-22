  1. هنر
دبیران هنری و اجرایی «تجسمی فجر» معرفی شدند

بهرام کلهرنیا دبیرکل هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، طی احکامی جداگانه صالح گورابی و جعفر واحدی را به عنوان دبیر هنری و دبیر اجرایی این دوره از جشنواره معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بهرام کلهرنیا دبیرکل هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، این رویداد را به مثابه جشن ملی هنر در ایران دانست و تاکید کرد: گردهمایی هنرمندان و همراه کردن مردم با هنر یکی از وظایف اصلی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که امید است با برنامه ریزی های هنری و اجرایی دقیق این مهم به انجام برسد.

کلهرنیا در احکام مدیران اجرایی و هنری تجسمی فجر نوشته است: «برگزاری کیفی جشنواره و آشتی دادن مردم با هنر و ایجاد لبه تماس اجتماعی هنرمندان و بازتعریف مسئولیت اجتماعی جشنواره از جمله اهدافی است که دبیران جشنواره در چشم انداز خود در این دوره خواهند داشت.»

صالح گورابی هنرمند عکاس و طراح گرافیک که به عنوان دبیر هنری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شده، در حوزه‌های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، طراحی گرافیک، مدیریت هنری و توسعه هویت بصری فعالیت داشته مدیر هنری چندین جشنواره فرهنگی بوده است. همچنین جعفر واحدی مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر تجربه چندین دور دبیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان و فجر را در کارنامه خود دارد.

