کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط استقلال گنبد در لیگ برتر والیبال ایران گفت: متأسفانه از روز اول که فصل را شروع کردیم، با آسیب دیدگی‌های زیادی مواجه بودیم. دو سرعتی زن اصلی تیم ما رضا عابدینی و دریافت کننده اصلی بهنام ابراهیمی، از ابتدای مسابقات با ما نبودند. بازیکنانی هم که جایگزین این دو بازیکن شدند، جوان هستند. به هر حال بازیکن جوان هم به زمان نیاز دارد تا بتواند خودش را شرایط مسابقه وقف بدهد. این موضوع فشار زیادی به تیم وارد کرد.

وی افزود: اولین بازی ما با تیم‌های بزرگ لیگ بود و این طبیعی است که وقتی تیم با باخت مواجه می‌شود، فشار روانی زیادی به بازیکنان وارد می‌شود. مردم در گنبد هم علاقه دارند که تیم همیشه برنده باشد، اما واقعیت این است که ما تیمی با بودجه محدود هستیم و با بسیاری از تیم‌ها هم‌تراز نیستیم. ممکن است از نظر مالی و بازیکن، در کنار تیم‌هایی مانند سه یا چهار تیم آخر لیگ قرار بگیریم. شرایط ما خیلی سخت بود.

یعقوبی در ادامه به پیروزی تیمش در بازی با صنعتگران پرداخت و گفت: هفته گذشته با تیم پاس عملکرد خوبی نداشتیم و همه ناراحت بودیم، بچه‌ها مصمم شدند که با پیروزی بازی را تمام کنند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و توانستیم تیم خوب صنعتگران که دو بازی قبل خود را برده بود و با روحیه بالا آمده بود، را شکست دهیم. بازیکنان جوان صنعتگران نتوانستند زیر فشار بازی نمایش خوبی از خودشان نشان دهند و همین موضوع پاشنه آشیل این تیم شد. در مقابل بازیکنان ما در تمام فاکتورها به خوبی کار کردند.

سرمربی تیم استقلال گنبد در واکنش به اینکه آیا از سوی باشگاه استقلال اولتیماتومی به شما داده نشده است، گفت: از ابتدای فصل که با باشگاه استقلال قرارداد بستیم پشت تیم بوده است. ما از ابتدا یک برنامه دوساله چیدیم. در روزهایی که تیم نیاز به حمایت داشت، مسئولان باشگاه خصوصاً تاجرنیا به شدت از تیم حمایت کردند. قرار بود که در سال اول چون توانایی جذب بازیکنان تراز اول را نداشتیم، برنامه‌ریزی‌ها مبنی بر حفظ تیم در لیگ برتر بود و نیم نگاهی به پلی آف داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: اما قطعاً در فصل دوم با برنامه‌ریزی بهتر و بودجه مناسب‌تر، تیمی در حد نام استقلال برای رقابت‌های آینده آماده خواهیم کرد. ما نسبت به بضاعت تیم کارمان را انجام می‌دهیم. یک روزهای شرایط به نفع تیم می‌شود و همه چیز خوب پیش می‌رود و یک روزهایی روز تیم نیست به هر حال این مسائل ماهیت ورزش است.

یعقوبی همچنین درباره کیفیت فنی لیگ برتر والیبال امسال بیان کرد: اگر بخواهیم لیگ امسال را بررسی کنیم، می‌توانیم تیم‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم. هفت یا هشت تیم اول، با بازیکنان تراز اول و امکانات بالا، تیم‌های مدعی اصلی هستند و شش تیم دیگر هم از نظر مالی و کیفیت بازیکنان، با یک شرایط ۱۰ درصدی هم سطح هستند. کیفیت لیگ امسال تفاوت زیادی نسبت به سال‌های گذشته نداشته و بازیکنان به مرور به هماهنگی لازم رسیدند. به نظرم از این به بعد تیم‌ها شکل گرفتند و شاهد بازی‌های با کیفیت‌تری خواهیم بود.

وی همچنین به بازی آینده مقابل سپاهان اشاره کرد و گفت: بازی بعدی ما با تیم سپاهان است که تیمی با بازیکنان با تجربه است. سپاهان با امیر غفور نتایج خوبی کسب کرده و شرایط خوبی دارند. بازی در شهر خودشان سخت است، اما ما تیمی هستیم که در تمام بازی‌ها با تمام توان به میدان می‌رویم و برای برد می‌جنگیم. در بازی با سپاهان بتوانیم با یک نمایش خوب و تماشاگرپسند، حقانیت خود را ثابت کنیم و با یک پیروزی، بازی را به پایان برسانیم.