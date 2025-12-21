سیرجان صدر جدول را از شهداب گرفت/ دو پله صعود استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دیدار معوقه هفته ششم لیگ برتر مردان امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) در شهرهای تهران، اسلامشهر و گنبد برگزار شد.



فولادی‌ها به صدرنشینی شهداب پایان دادند



تیم رازین پلیمر تهران در چارچوب دیدار معوقه هفتم ششم لیگ برتر مردان میزبان مدافع عنوان قهرمانی در خانه والیبال تهران بود.



رازین پلیمر به رغم میزبانی در ست نخست این دیدار با ۱۳ اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کرد و فولادی‌های ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شدند. نماینده سیرجان در ست دوم نیز ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا برد نهایی در این دیدار فاصله داشته باشد.



فولاد سیرجان در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا به هفتمین برد متوالی خود دست یابد و به صدرنشینی شش هفته‌ای شهداب یزد در لیگ برتر مردان پایان دهد.



طبیعت با طعم شیرین برد به پیشواز یلدا رفت

شاگردان ابراهیم وادی سرمربی طبیعت در هفتمین مسابقه خود در این فصل از لیگ برتر مردان میزبان مس رفسنجان در سالن شهید بیضایی اسلامشهر بودند.



تیم طبیعت در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا تنها یک گام با پیروزی نهایی فاصله داشته باشد.



در ست سوم هم طبیعت ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این میدان شود و شاگردان ابراهیم وادی به پیروزی شیرین رسید.



تیم مس با پذیرش این شکست و با توجه به اینکه یک امتیاز استقلال گنبد در دیدار با صنعتگران قطعی شده است، در انتهای جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر والیبال مردان قرار گرفت.



دو پله صعود استقلال با شکست صنعتگران



نماینده والیبال گنبد امروز در سالن المپیک گنبد و در چارچوب دیدار معوقه هفته ششم میزبان صنعتگران امید بود.



استقلالی‌ها در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۳۱ بر ۲۹ به پیروزی رسیدند تا به فرار از انتهای جدول در پایان این مسابقه امیدوار باشند.



تیم صنعتگران در ست سوم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا این دیدار در ست شماری دو بر یک به نفع میزبان شود.



تیم استقلال گنبد در ست چهارم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح میدان شود و با کسب دومین برد خود دو پله صعود در جدول تجربه کند و در جایگاه دوازدهم قرار گیرد.



نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:



بدین ترتیب تیم‌های شهرداری ارومیه، پیکان تهران، چادر ملو اردکان، شهداب یزد، فولاد سیرجان ایرانیان، طبیعت اسلامشهر و استقلال گنبد در هفته ششم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:



سایپا تهران یک – شهرداری ارومیه ۳ (۳۴ بر ۳۲، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)



مهرگان نور صفر – پیکان تهران ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)



چادر ملو اردکان ۳ – فولاد مبارکه سپاهان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹)



شهداب یزد ۳ – پاس گرگان یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱)



رازین پلیمر صفر – فولاد سیرجان ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)



استقلال گنبد ۳ – صنعتگران امید یک (۲۵ بر ۲۲، ۳۱ بر ۲۹، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹)



طبیعت اسلامشهر ۳ – مس رفسنجان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴)



جدول لیگ برتر مردان در پایان دیدارهای معوقه هفته ششم بدین شکل است:



فولاد سیرجان ایرانیان ۷ برد و ۲۰ امتیاز

شهداب یزد ۶ برد و ۱۹ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

شهرداری ارومیه ۵ برد و ۱۵ امتیاز

پیکان تهران ۵ برد ۱۵ امتیاز

چادر ملو اردکان ۵ برد و ۱۴ امتیاز

صنعتگران امید سه برد و ۱۰ امتیاز

طبیعت سه برد و هفت امتیاز

پاس گرگان دو برد و ۸ امتیاز

رازین پلیمر دو برد و هفت امتیاز

مهرگان نور دو برد و هفت امتیاز

استقلال گنبد دو برد و ۴ امتیاز

سایپا تهران یک برد و سه امتیاز

مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز