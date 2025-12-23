به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران فردا (چهارشنبه) در شهرهای تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری می‌شود. در نخستین دیدار این هفته تیم پیکان که ۵ برد و ۱۵ امتیاز دارد و در رده پنجم جدول قرار دارد از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در تهران به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی خواهد رفت.

شاگردان عطایی در تیم فولاد سیرجان در هفته گذشته با پیروزی برابر رازین پلیمر صدرنشینی را از تیم شهداب گرفت و به عنوان تنها تیم بدون شکست لقب گرفت. قطعاً شاگردان عطایی برای حفظ این صدرنشینی و این عنوان با همه توان مقابل پیکان به میدان خواهند رفت. از طرف دیگر تیم پیکان هم با هدایت محمدرضا تندروان در تلاش است تا بتواند جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد. بدون شک جدال این دو تیم حساسیت بالایی دارد.

دومین بازی این هفته مصاف چادرملو با شهرداری ارومیه است، شاگردان طلوع کیان در چادرملو با ۵ پیروزی و کسب ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد و این هفته میزبان شهرداری ارومیه است. شاگردان علیزاده در شهرداری ارومیه با کسب پنچ پیروزی و ۱۵ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد. بدون شک هر دو تیم به دنبال ارتقای جایگاه خود در جدول رده بندی هستند و جدال این دو تیم هم حساسیت خاص خودش را دارد.

در دیگر بازی این هفته دو تیم مهرگان نور که دو پیروزی و ۷ امتیاز کسب کرده و در جایگاه یازدهم قرار دارد به مصاف تیم پاس گرگان می‌رود. در حال حاضر پاس گرگان با کسب دو پیروزی و هشت امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد. تیم مهرگان نور که دومین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند امسال برخلاف سال گذشته شرایط خوبی نداشت و به همین خاطر مدیرعامل این باشگاه تصمیم به تغییر سرمربی گرفت و رحمان محمدی راد جایگزین تقی زکایی شد. با این حال رحمان محمدی راد در هفته هفتم هم نتوانست کاری از پیش ببرد و در بازی قبل شکست خوردند. با این حال تیم مهرگان با هدایت رحمان محمدی راد در تلاش است تا بتواند به روزهای خوب برگردد. هر دو تیم برای فاصله گرفتن از قعر جدول محکوم به پیروزی در این دیدار هستند.

تیم طبیعت با هدایت ابراهیم وادی در یک دیدار معوقه روز یکشنبه توانست مس رفسنجان را از پیش رو بردارد. شاگردان وادی این هفته باید به مصاف سایپا برود. تیم سایپا با هدایت رضا صفایی شرایط خوبی در لیگ ندارد و برای فرار از قعر جدول باید به پیروزی برسد. تیم طبیعت در حال حاضر با کسب سه پیروزی و هفت امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.

اما دیگر بازی مهم این هفته که در خانه والیبال برگزار می‌شود، جدال دو تیم رازین پلیمر و صنعتگران امید است. شاگردان هداوندی در تیم رازین پلیمر با کسب دو پیروزی و ۷ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. تیم رازین پلیمر برای اولین بار است که حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند و در تلاش است تا در اولین حضور نتیجه بگیرد. تیم صنعتگران امید هم در بازی قبل خود مقابل استقلال گنبد شکست خورده و قطعاً شاگردان مؤمنی مقدم با تمام توان به میدان می‌آیند تا باخت هفته گذشته خود را جبران کنند. هر دو تیم جوان هستند و قطعاً تا آخرین لحظه برای پیروزی می‌جنگند. تیم صنعتگران امید هم در حال حاضر با سه پیروزی و ۱۰ امتیاز در رتبه هفتم قرار دارد.

دیگر بازی این هفته مصاف مس رفسنجان مقابل شهداب یزد است. دو تیم قعرنشین و بالانشین جدول در این هفته رودرروی هم قرار می‌گیرند. تیم شهداب یزد با هدایت مهدی مهدوی در جایگاه دوم قرار دارد و به نظر می‌رسد کار سختی مقابل تیم قعرنشین مس رفسنجان نداشته باشد. این بازی در یزد برگزار خواهد شد.

آخرین بازی هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر جدال سپاهان و استقلال گنبد در اصفهان است. تیم سپاهان در حال حاضر با هدایت محمد محمدکاظم با کسب پنچ پیروزی و ۱۵ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. استقلال گنبد در بازی قبل خود مقابل صنعتگران پیروز شدند و دو پله صعود کردند. شاگردان یعقوبی با پنج امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار دارد و انگیزه زیادی برای پیروزی دارند. البته که تیم سپاهان هم با حضور امیر غفور تلاش می‌کنند تا پیروز میدان شوند.

برنامه و زمان دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر مردان:

* پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان - ساعت ۱۵:۳۰ - سالن زنده‌یاد یزدانی خرم

* طبیعت اسلامشهر - سایپا تهران - ساعت ۱۶ - سالن سالن شهید بیضایی اسلامشهر

* رازین پلیمر - صنعتگران امید - ساعت ۱۶ - خانه والیبال

* چادر ملو اردکان - شهرداری ارومیه - ساعت ۱۶ - سالن شهید سلیمانی اردکان

* مهرگان نور - پاس گرگان - ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی (ره) نور

* مس رفسنجان - شهداب یزد - ساعت ۱۶ - سالن ۹ دی رفسنجان

* فولاد مبارکه سپاهان - استقلال گنبد - ساعت ۱۶ - سالن ملت اصفهان