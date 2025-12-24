تداوم صدرنشینی فولاد سیرجان/ سایپا شگفتی ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در شهرهای تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری شد.



فولادی‌ها با شکست پیکان در صدر باقی ماندند



تیم پیکان تهران با پنج برد و ۱۵ امتیاز و حضور در رتبه پنجم جدول رده بندی از میزبان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی بود.



تیم فولاد سیرجان در ست‌های اول و و دوم این دیدار که بسیار پایاپای پیش رفت با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در ست شماری دو بر صفر از پیکان پیش بیافتد.



تیم فولاد سیرجان در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۴ پیکان را شکست داد تا در نهایت سه بر صفر فاتح این میدان شود و به هشتمین پیروزی متوالی خود دست یابند.



برد ارزشمند صنعتگران در شهرآورد پایتخت نشینان



در خانه والیبال تهران تیم‌های رازین پلیمر (دو برد، هفت امتیاز و رتبه دهم) و صنعتگران امید (سه برد، ۱۰ امتیاز و رتبه هفتم) به مصاف یکدیگر رفتند.



تیم رازین پلیمر به رغم میزبانی در ست نخست این بازی ۱۹ بر ۲۵ مغلوب صنعتگران امید شد و در ست دوم نیز ۲۲ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد.



شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم در ست سوم این بازی نیز نتیجه را ۲۵ بر ۱۹ از آن خود کردند تا در نهایت سه بر صفر فاتح این جدال باشند.



شهداب فاتح جدال کویرنشینان در هفته هشتم



جدال دو تیم کویری ایران در سالن ۹ دی رفسنجان بود. شهداب یزد در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا هفتمین برد خود را به دست آورد و با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.



سایپا با شکست طبیعت شگفتی ساز هفته هشتم شد



طبیعت اسلامشهر این هفته به مصاف سایپا که با یک برد در جایگاه سیزدهم است رفت.



شاگردان رضا صفایی در ست نخست این دیدار موفق به شکست میزبان خود با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند اما در ست دوم طبیعت ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند تا در ست شماری یک بر یک برابر شوند.



تیم سایپا در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید اما در ست چهارم ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.



تیم طبیعت به رغم برتری در میانه ست پنجم در نهایت نتیجه این ست را ۱۵ بر ۱۳ واگذار کرد تا سه بر دو مغلوب سایپا شود و شاگردان رضا صفایی با کسب دومین برد خود شگفتی ساز هفته هشتم مسابقات شوند.



مهرگان فاتح جدال سرزمین‌های شمالی



دیدار دو تیم مهرگان نور (دو برد، هفت امتیاز و رتبه یازدهم) و پاس گرگان (دو برد، هشت امتیاز و رتبه نهم) یکی دیگر از مسابقه‌های هفته هشتم بود.



مهرگان در ست اول این مسابقه نتیجه را ۲۰ بر ۲۵ واگذار کرد اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا این رقابت در ست شماری یک بر یک برابر شود.



در ست سوم تیم پاس گرگان برتری خود را به حریف دیکته کرد و ۲۵ بر ۱۸ میزبان خود را شکست داد و در ست شماری دو بر یک پیش افتاد.



بازیکنان مهرگان به رغم این‌که در میانه ست چهارم از میهمان خود عقب بودند، موفق به شکست پاس با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ شدند تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.



ست پنجم این دیدار با امتیاز ۱۵ بر ۱۲ به سود مهرگان به پایان رسید تا جدال تیم‌های شمالی کشور سه بر دو به نام نور ثبت شود و رحمان محمدی‌راد نیز نخستین برد خود و سومین برد مهرگان را در این فصل ثبت کند.



برد خانگی سپاهان مقابل استقلال



تیم فولاد مبارکه سپاهان که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت، میزبان استقلال گنبد بود.



جدال جذاب و تماشایی دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال گنبد در ست نخست با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ به سود نماینده گنبد به پایان رسید و در ست دوم ۲۹ بر ۲۷ به نفع سپاهان تمام شد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک شوند.



نتیجه ست سوم این مسابقه به سپاهان رسید که موفق شد ۲۵ بر ۲۰ نماینده گنبد را شکست دهد و در ست چهارم نیز میزبان ۲۹ بر ۲۷ به پیروزی رسید تا در نهایت فاتح سه بر یک این جدال شود.



چادر ملو فاتح دیدار پنج بردها



تیم چادرملو که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول است این هفته در اردکان میزبان شهرداری ارومیه بود.



رقابت دو تیم در این مسابقه بسیار نزدیک بود به گونه‌ای که در ست اول شهرداری

ارومیه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید و در ست دوم چادر ملو اردکان ۲۵ بر ۲۰ فاتح میدان شد.



در ست سوم تیم چادر ملو بازهم میهمان خود را با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شکست داد تا یک گام تا برد نهایی فاصله داشته باشد.



تیم چادر ملو در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه باشد که جدال پنج بردهای هفته هشتم لقب گرفته بود. نماینده اردکان با کسب ششمین برد دو پله صعود در جدول تجربه کرد.



نتایج کامل دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر مردان:



تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، صنعتگران امید، شهداب یزد، سایپا تهران، چادرملو اردکان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به قرار زیر است:



پیکان تهران صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)



طبیعت اسلامشهر ۲ – سایپا تهران ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۳ بر ۱۵)



رازین پلیمر صفر – صنعتگران امید ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)



چادر ملو اردکان ۳ – شهرداری ارومیه یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)



مهرگان نور ۳ – پاس گرگان ۲ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۲)



مس رفسنجان صفر – شهداب یزد ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)



فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال گنبد یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۹ بر ۲۷)



جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته هشتم بدین شکل است:



فولاد سیرجان ایرانیان هشت برد و ۲۳ امتیاز

شهداب یزد هفت برد و ۲۲ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۶ برد و ۱۸ امتیاز

چادر ملو اردکان ۶ برد و ۱۷ امتیاز

شهرداری ارومیه پنج برد و ۱۵ امتیاز

پیکان تهران پنج برد و ۱۵ امتیاز

صنعتگران امید ۴ برد و ۱۳ امتیاز

مهرگان نور ۳ برد و ۹ امتیاز

طبیعت سه برد و ۸ امتیاز

پاس گرگان دو برد و ۹ امتیاز

رازین پلیمر دو برد ۷ امتیاز

سایپا تهران دو برد و ۵ امتیاز

استقلال گنبد دو برد و ۵ امتیاز

مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز