جدال سخت شاگردان عطایی با گربه سیاه والیبال/ رقابت نزدیک قعرنشینان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران فردا (یکشنبه) با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، ورامین، اصفهان، تهران، یزد، گرگان و گنبد پیگیری خواهد شد. در اولین دیدار این هفته تیم فولاد سیرجان به مصاف طبیعت می‌رود.

در حال حاضر شاگردان عطایی با هشت برد و ۲۳ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و فردا باید به مصاف تیم طبیعت برود. تقابل این دو تیم از این بابت جذاب است که شاگردان ابراهیم وادی در تیم طبیعت تاکنون در چهار دیدار مرحله مقدماتی در دو سال گذشته موفق به شکست تیم عطایی شده است و همین موضوع جذابیت این دیدار را دو برابر می‌کند. البته تیم طبیعت در حال حاضر با کسب ۳ برد و ۸ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد. تیم فولاد سیرجان تا به اینجای کار بدون باخت بوده است.

در دیگر مسابقه این هفته تیم صنعتگران امید در خانه والیبال میزبان تیم پیکان است. تقابل دو مربی کارکشته غلامرضا مؤمنی مقدم و رضا تندروان جذابیت این دو دیدار را دوچندان خواهد کرد و شهرآورد تهرانی‌ها را دیدنی‌تر می‌کند. تیم پیکان در هفته گذشته مقابل فولاد سیرجان نتیجه را واگذار کرد و هم اکنون با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. اما شاگردان مؤمنی مقدم در تیم صنعتگران امید هفته گذشته مقابل تیم رازین پلیمر پیروز میدان شدند و با انگیزه زیاد به دنبال پنجمین پیروزی خود هستند. در حال حاضر تیم صنعتگران امید با کسب ۴ برد و ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی قرار دارد. بدون شک هر دو تیم در این دیدار به دنبال پیروزی هستند تا بتوانند جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقا بدهند.

دیگر دیدار حساس این هفته تقابل شهداب یزد برابر شهرداری ارومیه است؛ شاگردان مهدی مهدوی در تیم شهداب یزد که در شروع لیگ شرایط خوبی داشتند و چندین هفته صدرنشین بودند حالا میزبان تیم شهرداری ارومیه هستند. شهدابی‌ها در حال حاضر در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارند و با ۷ پیروزی و ۲۲ امتیاز جز تیم‌های بالانشین جدول هستند. شاگردان علیزاده در تیم شهرداری ارومیه هم در حال حاضر با کسب ۵ پیروزی و ۱۵ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارند. هر دو تیم در تلاش هستند تا بتوانند در این جدال پیروز میدان شوند. تیم شهداب هفته گذشته مس رفسنجان را شکست داد. اما شهرداری ارومیه در اردکان مغلوب چادرملو شد.

در این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان میزبان مهرگان نور خواهد بود. تیم سپاهان در حال حاضر با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد. شاگردان محمدکاظم هفته گذشته موفق به شکست تیم استقلال گنبد شدند و شرایط خوبی در جدول دارند. تیم مهرگان نور که دومین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند، به دلیل کسب نتایج ضعیف از هفته هفتم دست به تغییر در کادر فنی زد و رحمان محمدی راد جایگزین ذکایی شدند. محمدی راد در هفته گذشته نخستین برد خود را با تیم مهرگان برابر پاس گرگان به دست آورد و به دنبال کسب دومین پیروزی است، البته حضور امیر غفور در تیم سپاهان شرایط را برای تیم مهرگان نور سخت خواهد کرد و باید دید محمدی راد با مهرگان می‌تواند به دومین پیروزی خود برسد یا خیر.

در گرگان هم دو تیم پاس گرگان و رازین پلیمر به مصاف خود خواهند رفت؛ هر دو تیم در تلاش هستند تا با کسب پیروزی جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشید. شاگردان سنگدوینی در تیم پاس گرگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و حتی صحبت از انحلال این تیم هم به میان آمده بود. تیم رازین پلیمر هم که اولین حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند تا به اینجای کار مسابقات سختی پیش رو داشته و برای خارج شدن از بحران به دنبال پیروزی است. شاگردان هداوندی در هفته گذشته مقابل صنعتگران امید شکست خورد و هم اکنون با دو برد و ۷ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده‌بندی قرار دارد. شاگردان سنگدوینی هم با دو برد و ۹ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. تقابل این دو تیم برای کسب جایگاه بهتر در جدول رده‌بندی جذابیت خودش را دارد.

دیگر بازی این هفته جدال دو تیم سایپا و چادرملو اردکان است که به میزبانی ورامین برگزار خواهد شد. تیم سایپا هفته گذشته با شکست تیم طبیعت شگفتی‌ساز لیگ برتر شد. شاگردان رضا صفایی هم اکنون با دو برد و ۵ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار دارند، به دنبال ادامه شگفتی‌سازی هستند. البته مقابل آن‌ها تیم چادرملو اردکان با هدایت علیرضا طلوع کیان قرار دارد. تیمی که در حال حاضر با ۶ برد و ۱۷ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد و حریف ساده‌ای برای سایپا نخواهد بود. هر دو تیم هفته گذشته به پیروزی رسیدند، چادرملو هم در هفته گذشته موفق به شکست تیم شهرداری ارومیه شده است. بنابراین دو تیم با روحیه بالا به میدان خواهند آمد.

آخرین مسابقه این هفته هم جدال تیم‌های قعرنشین استقلال گنبد و مس رفسنجان است. بدون شک با توجه به جایگاه دو تیم، هر دو تلاش می‌کنند تا برنده از میدان بیرون بیایند تا بتوانند شرایط خودشان را در جدول رده‌بندی ارتقا ببخشند. تیم استقلال گنبد با هدایت کامبیز یعقوبی پس از مدت‌ها دوباره در لیگ تیمداری می‌کند و در حال حاضر با دو پیروزی و کسب ۵ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد. اما مس رفسنجان شرایط خوبی ندارد و در قعر جدول است و محکوم به پیروزی است. باید منتظر ماند تا ببینیم جدال تیم‌های قعرنشین به کجا می‌رسد و کدام تیم برنده از میدان بیرون می‌آیند.

برنامه و زمان دیدارهای هفته نهم لیگ برتر مردان:

* فولاد سیرجان ایرانیان - طبیعت اسلامشهر- ساعت ۱۶- سالن سالن گهر روش سیرجان

* صنعتگران امید - پیکان تهران- ساعت ۱۷- سالن خانه والیبال تهران

* سایپا تهران - چادر ملو اردکان- ساعت ۱۶- سالن شهید گل عباسی ورامین

* پاس گرگان - رازین پلیمر تهران- ساعت ۱۶- سالن امام خمینی (ره) گرگان

* شهداب یزد- شهرداری ارومیه- ساعت ۱۶- سالن اختصاصی شهداب یزد

* فولاد مبارکه سپاهان - مهرگان نور- ساعت ۱۶- سالن ملت اصفهان

* استقلال گنبد - مس رفسنجان- ساعت ۱۶- سالن المپیک گنبد کاووس