به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی عصر دوشنبه در جلسه مجمع یاران انقلاب شهرستان فومن که با محوریت امر به معروف و نهی از منکر و با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر صرفاً محدود به تذکر فردی نیست، بلکه یکی از جلوههای مهم آن، مطالبهگری مسئولانه و پیگیری مسائل عمومی جامعه است.
وی با اشاره به شرایط روز جامعه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مطالبهگری هوشمندانه، منسجم و مبتنی بر ارزشهای انقلاب اسلامی هستیم تا مطالبات مردم بهدرستی منتقل و پیگیری شود.
امام جمعه فومن با تأکید بر نقش فعال اعضای مجمع یاران انقلاب تصریح کرد: این مجموعه میتواند با همافزایی، انسجام و تعامل سازنده با مسئولان، در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی و تقویت گفتمان انقلابی نقشآفرین باشد.
حجتالاسلام داودی در پایان خواستار تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان شد و خاطرنشان کرد: همدلی، همکاری و حضور میدانی نیروهای انقلابی میتواند زمینهساز حل بسیاری از مشکلات و پیشبرد اهداف نظام اسلامی در سطح شهرستان باشد.
