به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات صندوقهای کالایی شامل صندوقهای پشتوانه طلا، نقره و زعفران و همچنین اوراق گواهی سپرده کالایی از فردا یکشنبه ۲۴ اسفند در بورس کالا از سر گرفته میشود و این معاملات از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ (با پیشگشایش ۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵) انجام خواهد شد؛ در عین حال بازار مشتقه همچنان تا اطلاع ثانوی متوقف میماند.
بر اساس اطلاعیه بورس کالای ایران، همه واحدهای صندوقهای کالایی، اوراق گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد از فردا در بازه زمانی اعلامشده قابل معامله خواهند بود. صندوقهای کالایی در بورس کالا شامل صندوقهای مبتنی بر طلا، نقره و زعفران هستند.
همچنین طبق اعلام منتشرشده، معاملات صندوقهای طلا و نقره که امروز شنبه ۲۳ اسفند غیرفعال است، از فردا در همان بازه زمانی از سر گرفته میشود. در کنار آن، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی از جمله شمش طلا، شمش نقره و سکه طلا نیز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ انجام خواهد شد.
در مقابل، بازار مشتقه بورس کالا شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله همچنان تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود و تغییری در وضعیت توقف معاملات سهام، حقتقدم سهام و مشتقات آنها در هفته جاری اعلام نشده است.
