نعمتی: «روستا بازار» در شهرستان مهران به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام با اشاره به نقش مهم تعاون روستایی اظهار داشت: تعاون روستایی یک نهاد تأثیرگذار در حمایت از فعالیت‌های کشاورزی است و با توجه به تشکل‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در اختیار دارد، مسئولیت سنگینی در حوزه روستایی بر عهده دارد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم در شهرستان مهران، تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، حذف واسطه‌ها و دلالان و عرضه مستقیم محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به جامعه هدف است که در این راستا راه‌اندازی «روستا بازار» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره در جلسات تنظیم بازار مورد تأکید قرار گرفته است و امیدواریم هرچه سریع‌تر روستا بازار در شهرستان مهران راه‌اندازی شود.

نعمتی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شهرستان خاطرنشان کرد: مهران از تولیدات روستایی با کیفیت بالایی برخوردار است که می‌تواند انگیزه تولید را در میان کشاورزان و فعالان صنایع دستی افزایش دهد.

وی افزود: اختصاص مکان مناسب برای عرضه این محصولات، هم برای کشاورزان و هم برای تولیدکنندگان صنایع دستی بسیار مؤثر و پربرکت خواهد بود.

فرماندار مهران همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع آرد در مناطق روستایی فاقد نانوایی تأکید کرد و گفت: توزیع به‌موقع و نظارت صحیح بر آرد این مناطق باید به‌طور جدی پیگیری شود و فرمانداری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان، همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت که این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید و حمایت از معیشت روستاییان داشته باشد.