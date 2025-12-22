غلامرضا گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرایند کارآموزی در استان در حال اجراست و دوره تخصصی کارآموزی که پیشتر از طریق گروههای کارآموزی و همچنین پیامک اطلاعرسانی شده بود، در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته جاری و همچنین بخشی از آن در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی افزود: این دورهها با توجه به تعداد صلاحیتهای هر رشته برنامهریزی شده و زمانبندی دقیق آن اطلاعرسانی شده است.
انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه آزاد لرستان
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده بیان کرد: برای هماهنگی با اساتید، تعیین مکان برگزاری و پیگیریهای مستمر، اقدامات گستردهای صورت گرفت و در نهایت پس از مدتها موفق شدیم تفاهمنامهای میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان و با رعایت موازین مالی آن دانشگاه منعقد کنیم.
گودرزی تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، روزانه ۱۰ کلاس آموزشی برای برگزاری دورههای تخصصی کارآموزان مهیا شده است.
تأکید بر حضور بهموقع و عدم امکان برگزاری مجدد
وی با تأکید بر اهمیت نظم و انضباط آموزشی خاطرنشان کرد: از تمامی کارآموزان تقاضا دارم رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل کلاسهای تعیینشده حضور داشته باشند، چراکه امکان برگزاری مجدد دورههای تخصصی وجود ندارد و غیبت یا تأخیر میتواند موجب بروز مشکلات آموزشی شود.
الزامات شرکت در دورههای تخصصی
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان ادامه داد: برگزاری این دورهها مطابق دستورالعمل معاونت کارآموزی کشور و بهصورت حضوری انجام میشود و همراه داشتن وسایل کمکآموزشی و کارت شناسایی معتبر برای تمامی شرکتکنندگان الزامی است.
محل و ساعات برگزاری دورهها
گودرزی با اشاره به جزئیات اجرایی این دورهها اعلام کرد: محل برگزاری دورههای تخصصی کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد است که در کیلومتر پنج جاده خرمآباد – بروجرد و در منطقه کمالوند واقع شده است.
وی افزود: کلاسهای آموزشی همه روزه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷:۳۰ ادامه خواهد داشت و حضور منظم کارآموزان در تمامی ساعات تعیینشده الزامی است.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان همچنین با اشاره به زمانبندی آموزشی تصریح کرد: برنامه دورههای تخصصی کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۲ مرکز لرستان بهصورت تفکیکشده بر اساس رشته و صلاحیتهای تخصصی تنظیم و ابلاغ شده است و دورهها مطابق این برنامه در روزهای تعیینشده برگزار خواهد شد.
برنامه دورههای تخصصی کارآموزان ورودی ۱۴۰۲
گودرزی بیان کرد: بر اساس برنامه اعلامشده، دورههای تخصصی در رشتههایی از جمله راه و ساختمان، کشاورزی، ثبتی، امور بانکی، امور آب، امور اداری، دامپروری، مواد غذایی، شهرسازی، باستانشناسی، حسابداری، نقلیه (راهور و مکانیک)، معماری، لوازم خانگی، نفقه، آبزیان و شیلات، روابط کار و امور مالیاتی در روزهای ۴، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ و در قالب کلاسهای متعدد برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان تأکید کرد: این دورهها نقش مهمی در ارتقای توان علمی و عملی کارآموزان داشته و حضور منظم و فعال شرکتکنندگان، شرط اصلی بهرهمندی از محتوای آموزشی آن است.
