۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

برگزاری دوره‌های تخصصی کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری لرستان

خرم‌آباد- رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان از برگزاری دوره‌های تخصصی کارآموزی ورودی سال ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لرستان خبر داد.

غلامرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرایند کارآموزی در استان در حال اجراست و دوره تخصصی کارآموزی که پیش‌تر از طریق گروه‌های کارآموزی و همچنین پیامک اطلاع‌رسانی شده بود، در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته جاری و همچنین بخشی از آن در هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره‌ها با توجه به تعداد صلاحیت‌های هر رشته برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی دقیق آن اطلاع‌رسانی شده است.

انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد لرستان

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده بیان کرد: برای هماهنگی با اساتید، تعیین مکان برگزاری و پیگیری‌های مستمر، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و در نهایت پس از مدت‌ها موفق شدیم تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان و با رعایت موازین مالی آن دانشگاه منعقد کنیم.

گودرزی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، روزانه ۱۰ کلاس آموزشی برای برگزاری دوره‌های تخصصی کارآموزان مهیا شده است.

تأکید بر حضور به‌موقع و عدم امکان برگزاری مجدد

وی با تأکید بر اهمیت نظم و انضباط آموزشی خاطرنشان کرد: از تمامی کارآموزان تقاضا دارم رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل کلاس‌های تعیین‌شده حضور داشته باشند، چراکه امکان برگزاری مجدد دوره‌های تخصصی وجود ندارد و غیبت یا تأخیر می‌تواند موجب بروز مشکلات آموزشی شود.

الزامات شرکت در دوره‌های تخصصی

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان ادامه داد: برگزاری این دوره‌ها مطابق دستورالعمل معاونت کارآموزی کشور و به‌صورت حضوری انجام می‌شود و همراه داشتن وسایل کمک‌آموزشی و کارت شناسایی معتبر برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی است.

محل و ساعات برگزاری دوره‌ها

گودرزی با اشاره به جزئیات اجرایی این دوره‌ها اعلام کرد: محل برگزاری دوره‌های تخصصی کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد است که در کیلومتر پنج جاده خرم‌آباد – بروجرد و در منطقه کمالوند واقع شده است.

وی افزود: کلاس‌های آموزشی همه روزه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷:۳۰ ادامه خواهد داشت و حضور منظم کارآموزان در تمامی ساعات تعیین‌شده الزامی است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان همچنین با اشاره به زمان‌بندی آموزشی تصریح کرد: برنامه دوره‌های تخصصی کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۲ مرکز لرستان به‌صورت تفکیک‌شده بر اساس رشته و صلاحیت‌های تخصصی تنظیم و ابلاغ شده است و دوره‌ها مطابق این برنامه در روزهای تعیین‌شده برگزار خواهد شد.

برنامه دوره‌های تخصصی کارآموزان ورودی ۱۴۰۲

گودرزی بیان کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، دوره‌های تخصصی در رشته‌هایی از جمله راه و ساختمان، کشاورزی، ثبتی، امور بانکی، امور آب، امور اداری، دامپروری، مواد غذایی، شهرسازی، باستان‌شناسی، حسابداری، نقلیه (راهور و مکانیک)، معماری، لوازم خانگی، نفقه، آبزیان و شیلات، روابط کار و امور مالیاتی در روزهای ۴، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در قالب کلاس‌های متعدد برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان تأکید کرد: این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای توان علمی و عملی کارآموزان داشته و حضور منظم و فعال شرکت‌کنندگان، شرط اصلی بهره‌مندی از محتوای آموزشی آن است.

