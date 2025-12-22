  1. استانها
  2. لرستان
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان در پی درگذشت جانباز حاج علی رضایی

تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان در پی درگذشت جانباز حاج علی رضایی

خرم‌آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با صدور پیامی، درگذشت پاسدار جانباز سرافراز «حاج علی رضایی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت در این پیام، ضمن ابراز تأثر از درگذشت این جانباز گرانقدر، آورده است: خبر عروج جانباز مرحوم «حاج علی رضایی» که اسوه صبر، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، موجب تألم و تأثر فراوان شد.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ایثارگران در عزت و اقتدار کشور تصریح کرده است: عظمت و اقتدار ایران اسلامی مرهون همت والای ایثارگران و دلاوری جانبازان و آزادگان سرافرازی است که با ایستادگی بر سر پیمان خود، در حفظ و پاسداشت ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی در سراسر زندگی خویش کوشیدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در بخش پایانی پیام خود با تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحوم اعلام کرده است: اینجانب درگذشت یادگار هشت سال دفاع مقدس، جانباز سرافراز زنده‌یاد «حاج علی رضایی» را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه ایزد منان برای آن جانباز معزز، علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد خبر 6698723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها