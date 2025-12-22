تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان در پی درگذشت جانباز حاج علی رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت در این پیام، ضمن ابراز تأثر از درگذشت این جانباز گرانقدر، آورده است: خبر عروج جانباز مرحوم «حاج علی رضایی» که اسوه صبر، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، موجب تألم و تأثر فراوان شد.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ایثارگران در عزت و اقتدار کشور تصریح کرده است: عظمت و اقتدار ایران اسلامی مرهون همت والای ایثارگران و دلاوری جانبازان و آزادگان سرافرازی است که با ایستادگی بر سر پیمان خود، در حفظ و پاسداشت ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی در سراسر زندگی خویش کوشیدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در بخش پایانی پیام خود با تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحوم اعلام کرده است: اینجانب درگذشت یادگار هشت سال دفاع مقدس، جانباز سرافراز زنده‌یاد «حاج علی رضایی» را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه ایزد منان برای آن جانباز معزز، علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.