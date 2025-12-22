به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با حضور در منازل خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، با مادر شهید والامقام «رفیع حاجی»، همسر جانباز متوفی «امیر آرمین» و جانباز سرافراز «عباس عمودزاده» دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که امروز یکم دیماه ۱۴۰۴ انجام شد، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه کاکولوند معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و بازگیر رئیس بنیاد شهید شهرستان خرمآباد حضور داشتند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در این دیدارها با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران، بر لزوم تکریم خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
مصطفی آزادبخت گفت: خانوادههای شهدا و ایثارگران سرمایههای معنوی نظام اسلامی هستند و خدمترسانی صادقانه و مستمر به این عزیزان وظیفهای مهم و افتخارآمیز برای مسئولان است.
وی ضمن قدردانی از صبر و استقامت خانوادهها، مسائل و مطالبات آنان را مورد بررسی قرار داد و بر پیگیری جدی مشکلات مطرحشده در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.
