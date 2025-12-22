ریابکوف: قصد حمله به کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مسکو در واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز ناتو، حداکثر خویشتن‌داری را از خود نشان داده؛ اما به طرف مقابل سیگنال‌های هشدار را ارسال می‌کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: روسیه هنوز در زمینه بحران اوکراین پرسش‌های جدی متعددی از آمریکا دارد. روسیه قصد حمله به کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو را ندارد و آماده است تا این موضوع را رسماً ثبت کند. خطرات قابل توجه درگیری نظامی بین روسیه و ناتو به دلیل اقدامات خصمانه نسنجیده کشورهای اروپایی همچنان پابرجاست. تلاش کشورهای اروپایی برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط میان روسیه و آمریکا، عاملی تشدید کننده است.

سرگئی ریابکوف در ادامه افزود: موفقیت گفتگوهای جاری روسیه و آمریکا از پیش تضمین شده و حتمی نیست. کاهش ظرفیت تنش‌ها با آمریکا منوط به در نظر گرفته شدن منافع امنیتی روسیه توسط طرف آمریکایی است.

وی سپس خاطرنشان کرد: اگر آمریکا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کند، روسیه نیز متقابلاً واکنش نشان خواهد داد. روسیه آماده است تا با حفظ توازن راهبردی و انجام اقدامات متقابل نظامی- فنی، امنیت خود را تضمین کند. آمریکا هنوز به پیشنهاد روسیه برای پایبندی به محدودیت‌ها در پی انقضای استارت نو، پاسخ مشخصی نداده است. روسیه در حال آماده شدن برای همه سناریوهای ممکن پس از انقضای استارت نو است. امیدواریم پس از انقضای این پیمان بتوان از منفی‌ترین سناریوها اجتناب کرد.