فرار ۱۰ هزار نظامی اوکراینی از محور «سومی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بر اساس گزارش‌های منتشر شده نیروهای وابسته به روسیه در داخل منطقه سومی در شمال شرق اوکراین به سرعت در حال پیشروی هستند.

همچنین گزارش شده که ۱۰ هزار نظامی اوکراینی در سایه همین پیشروی‌ها از میادین نبرد گریخته و به سمت پناهگاه‌ها فرار کرده‌اند.

در این گزارش‌ها آمده است که مسئولان محلی در حال تخلیه مناطق نزدیک به سومی هستند تا از روستاهای این منطقه به عنوان خطوط دفاعی استفاده کنند.

نیروهای روسیه نیز به حملات پهپادی خود علیه مواضع نظامیان اوکراینی ادامه می‌دهند. طی ۲۴ ساعت گذشته این نیروها بیش از یک کیلومتر از منطقه اندریوکا تا مناطق جنگلی جنوب روستای فراچینو پیشروی کرده‌اند.