  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۰

کشته شدن ۲ آمریکایی در جنگ اوکراین

یک رسانه آمریکایی از مرگ ۲ شهروند این کشور در جنگ اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی از کشته شدن ۲ آمریکایی در جنگ اوکراین خبر داد.

نیوزویک نوشت: ۲ نیروی داوطلب آمریکایی که در کنار نیروهای اوکراینی علیه روسیه می‌جنگیدند، اوایل ماه جاری میلادی کشته شدند.

بر اساس پیام‌های منتسب به اداره اطلاعات نظامی اوکراین در رسانه‌های اجتماعی، تای وینگیت جونز و برایان زَکرل در قالب نیروهای بین‌المللی و تحت فرماندهی این نهاد خدمت می‌کردند. خانواده‌های این دو نفر به‌طور جداگانه، مرگ آنها را در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرده‌اند.

نیوزویک نوشت: آمار دقیق آمریکایی‌هایی که از فوریه ۲۰۲۲ و آغاز حمله روسیه به اوکراین، به‌عنوان داوطلب در این کشور جنگیده‌اند، مشخص نیست و آماری از کشته شدگان نیز منتشر نشده است.

پیشتر، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع اوکراینی نوشته بود که چند هزار آمریکایی در خدمت ارتش اوکراین هستند و دست‌کم ۹۲ شهروند آمریکایی در نبردها کشته شده‌اند.

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      5 1
      پاسخ
      بی شعور ها برای پول می جنگند
    • زوال اروپا IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کشته شدن هزاران سرباز بریتانیایی و آلمانی و لهستانی و... مهم نیست ولی دوتا آمریکایی خیلی مهم است!؟

