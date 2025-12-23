  1. ورزش
پیروزی مقتدرانه مانه و یاران در اولین بازی

تیم ملی فوتبال سنگال موفق شد در اولین دیدار خود در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل بوتسوانا به پیروزی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال سنگال و بوتسوانا در گروه D جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه سه شنبه ۲ دی و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران و به میزبانی مراکش به مصاف هم رفتند که سادیو مانه و یارانش در سنگال موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

نیکولاس جکسون دو بار و شریف اندیایه برای سنگال در این بازی گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی جمهوری دموکراتیک کنگو و بنین به مصاف هم رفته بودند که کنگویی‌ها موفق شدند با یک گل حریف خود را از پیش رو بردارند.

در جدول گروه دو تیم‌های سنگال و جمهوری دموکرات کنگو با ۳ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار دارند و تیم‌های بنین و بوتسوانا بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

