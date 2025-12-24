  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۹

جام ملت های آفریقا - مراکش

پیروزی نیجریه و تونس مقابل حریفان در جام ملت های آفریقا + جدول

تیم های ملی فوتبال نیجریه و تونس موفق شدند در اولین بازی خود در جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل حریفان به برتری دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه سه شنبه ۲ دی با انجام دو بازی پیگیری شد که در آن تیم‌های ملی فوتبال نیجریه و تونس موفق شدند به ترتیب مقابل تانزانیا و اوگاندا به پیروزی دست یابند.

در اولین بازی نیجریه در گروه C با گل‌های «اجایی» و «آدمولا لوکمن» موفق شد با نتیجه ۲ بر یک تانزانیا را شکست دهد. تک گل تانزانیا هم توسط «امومبا» به ثمر رسید.

در دیگر بازی همین گروه نیز تیم ملی تونس موفق شد با نتیجه ۳ بر یک اوگاندا را از پیش رو بردارد. «الیس سخیری» و «الیاس آچوری» دو بار برای تونس گلزنی کردند و تک گل اوگاندا هم توسط «اومیدی» وارد دروازه تونس شد.

جدول گروه C جام ملت‌های آفریقا در پایان هفته اول

